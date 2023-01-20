Мишустин: обеспечение участников СВО лекарствами и медизделиями должно быть непрерывным

Премьер отметил, что нужно расширять возможности медицинской и медико-психологической помощи, а также всесторонней реабилитации военнослужащих, получивших ограничения по здоровью. Кроме того, Вооруженные силы в непрерывном порядке должны обеспечиваться всеми необходимыми препаратами, медицинскими и немедицинскими изделиями, аптечками, а также машинами скорой помощи, добавил Мишустин.

В этот же день глава гуманитарного штаба «Единой России» Анна Кузнецова сообщила, что рабочая группа по вопросам СВО разработала концепцию комплексной реабилитации участников спецоперации. Концепцию апробируют в Московской области, Пермском крае и некоторых других пилотных регионах.

В конце октября 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о формировании Координационного совета при Правительстве РФ по обеспечению потребностей военнослужащих. Главой совета назначен премьер-министр Михаил Мишустин. В состав совета также вошли представители Минобороны России, МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ, СВР, ГУСП, других федеральных органов исполнительной власти и Госсовета России. Среди прочих в совет включили вице-премьера Татьяну Голикову и вице-премьера – главу Минпромторга Дениса Мантурова (он будет курировать вопросы поставок вооружения, вещевого обеспечения и необходимого продовольствия для военнослужащих).

Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости. Чиновники совета могут участвовать в выборе поставщиков и определять направление и объемы расходования бюджетных средств, а также ценовую политику поставок.

Подробнее о том, как частичная мобилизация влияет на сферу здравоохранения, – в сюжете Vademecum.