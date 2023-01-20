Журналисты сообщили о давлении фармкомпаний на Twitter из-за вакцин от COVID-19

Компания BioNTech просила Twitter цензурировать сообщения пользователей, выступавших за отмену патентов на препараты от коронавируса и создание дешевых вакцин от COVID-19. Фармкомпании могли использовать возможности социальной сети для того, чтобы влиять на общественное мнение. Неизвестно, предпринял ли в итоге Twitter какие-либо действия по этому запросу.

Журналист Ли Фанг обнародовал новую порцию «Файлов Twitter», которые рассказывают о внутренних делах предыдущего руководства социальной сети. Новые данные указывают на то, что фармкомпании могли использовать возможности социальной сети для того, чтобы влиять на общественное мнение касательно вакцин против COVID-19, пишет Fox News.

«Файлы Twitter» через независимых журналистов начал публиковать новый владелец соцсети Илон Маск. Он не раз заявлял о том, что ранее политика компании была связана с цензурированием контента.

Фанг пишет, что компания BioNTech обратилась к Twitter с просьбой, чтобы социальная сеть цензурировала сообщения пользователей, которые писали о необходимости разработки дешевых дженериковых версий вакцин против COVID-19.

В декабре 2020 года лоббист Twitter в Европе Нина Моршхаузер передала руководству социальной сети информацию о том, что активисты планируют онлайн-акцию с целью призвать фармкомпании отменить патенты на препараты от коронавируса. Моршхаузер от лица BioNTech и правительства Германии просила защитить аккаунты Pfizer, BioNTech и AstraZeneca и следить за хэштегами #PeoplesVaccine и #JoinCTAP, которые могли использовать активисты.

Фанг пишет, что неясно, предпринял ли в итоге Twitter какие-либо действия по этому запросу. Немецкое федеральное агентство по информационной безопасности сообщило изданию The Intercept, что запрос был отправлен в связи с угрозой в области кибербезопасности и никак не связан с политикой. Тем не менее Фанг пишет, что в запросе указывалась опасность от фейковых аккаунтов, хотя после проверки оказалось, что многие из активистов — реальные люди.

«Правительство и [фармацевтическая] промышленность пытались заглушить оправданную критику во время кризиса», — заявила Мааза Сейюм из африканского подразделения Global South в People’s Vaccine Alliance.

Николай Соколов

pharmvestnik