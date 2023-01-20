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Рейтинг лекарств с ограниченными запасами у поставщиков

Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «Фармахаб» проанализировали продажи лекарств с 19 декабря 2022 года по 15 января 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. По сравнению с прошлым периодом из рейтинга выбыли противовирусные лекарства.

«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow продолжает публиковать анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом получается расчетный товарный запас в днях.

Первый рейтинг опубликован в конце декабря, тогда анализировались запасы лекарств по итогам декабря. Более всего были истощены запасы препаратов, используемых для лечения гриппа и ОРВИ. Так, в список попали «Терафлю», «Анви Макс», «Арбидол Максимум», «Трекрезан», «Ингавирин».

По итогам последних четырех недель, то есть с 19 декабря по 15 января, рейтинг покинули «Арбидол Максимум», «Ингавирин» и «Трекрезан». Как отмечают аналитики Matchflow, у брендов повысился запас до 49—106 дней. При этом у «Трекрезана» на 15% снизились продажи.

В новом рейтинге появились сразу два бренда с МНН розувастатин, которые применяются для снижения холестерина. И если у препарата «Крестор» производства AstraZeneca средние продажи на одну аптеку довольно небольшие – 1,38 упаковок в месяц, то востребованность «Розувастатина» компании «Авексима» высокая – 16,59 упаковок в месяц на одну аптеку.

Самый низкий товарный запас у «Пульмикорта», используемого при заболеваниях легких, «Виагры» и обезболивающего препарата «Залдиар».

В прошлый раз самый низкий запас был у «Терафлю» ­– 0,1 дня, с тех пор запасы выросли до 11,1 дня, что связано и со снижением продаж бренда, и с ростом товарного запаса у дистрибьюторов.

Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.

TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней
Бренд МНН Производитель Товарный запас, дни Средние продажи из одной аптеки за мес., упак.
«Ксарелто», таблетки Ривароксабан Bayer 21,2 3,86
«Нимесил», гранулы Нимесулид Menarini 8,9 14,44
«Редуксин», капсулы Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая «Промомед» 22,9 2,78
«Анви-Макс», порошок Парацетамол+аскорбиновая кислота+кальция глюконат+римантадин+рутозид+лоратадин «Сотекс» 10,8 31,9
«Нейротин», таблетки Габапентин Viatris 1,0 7,35
«Голдлайн плюс», капсулы Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая «Изварино Фарма» 8,9 2,89
«Терафлю», порошок Парацетамол+фенилэфрин+фенирамин GSK 11,1 22,67
«Азилект», таблетки Разагилин Teva 2,3 1,83
«Виагра», таблетки Силденафил Viatris 0,4 1,43
«Акатинол мемантин», таблетки Мемантин Merz 13,9 1,55
«Розувастатин», таблетки Розувастатин «Авексима» 27,8 16,59
«Моксонидин», таблетки Моксонидин «Авексима» 24,7 27,72
«Силденафил», таблетки Силденафил «Биннофарм» 21,6 15,02
«Пульмикорт», суспензия для ингаляций Будесонид AstraZeneca 0,3 7,05
«Залдиар», таблетки Парацетамол+трамадол Stada 0,4 12,78
«Номидес», капсулы Осельтамивир «Примафарм» 1,2 7,95
«Актовегин», раствор Депротеинизированный гемодериват крови телят Тakeda 5,5 4,85
«Крестор», таблетки Розувастатин AstraZeneca 26,7 1,38
«Простамол уно», капсулы Сереноя ползучая Menarini 2,6 2,61
«Клайра», таблетки Диеногест+эстрадиола валерат Bayer 10,8 2,1
* Информация подготовлена Центром аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».

**Данные по продажам взяты за период 19.12.22—15.01.23, отсортированы по убыванию о

Елена Калиновская
pharmvestnik

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19 января, 2023 | Просмотров: 102