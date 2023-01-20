Рейтинг лекарств с ограниченными запасами у поставщиков

Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «Фармахаб» проанализировали продажи лекарств с 19 декабря 2022 года по 15 января 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. По сравнению с прошлым периодом из рейтинга выбыли противовирусные лекарства.
«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow продолжает публиковать анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом получается расчетный товарный запас в днях.
Первый рейтинг опубликован в конце декабря, тогда анализировались запасы лекарств по итогам декабря. Более всего были истощены запасы препаратов, используемых для лечения гриппа и ОРВИ. Так, в список попали «Терафлю», «Анви Макс», «Арбидол Максимум», «Трекрезан», «Ингавирин».
По итогам последних четырех недель, то есть с 19 декабря по 15 января, рейтинг покинули «Арбидол Максимум», «Ингавирин» и «Трекрезан». Как отмечают аналитики Matchflow, у брендов повысился запас до 49—106 дней. При этом у «Трекрезана» на 15% снизились продажи.
В новом рейтинге появились сразу два бренда с МНН розувастатин, которые применяются для снижения холестерина. И если у препарата «Крестор» производства AstraZeneca средние продажи на одну аптеку довольно небольшие – 1,38 упаковок в месяц, то востребованность «Розувастатина» компании «Авексима» высокая – 16,59 упаковок в месяц на одну аптеку.
Самый низкий товарный запас у «Пульмикорта», используемого при заболеваниях легких, «Виагры» и обезболивающего препарата «Залдиар».
В прошлый раз самый низкий запас был у «Терафлю» – 0,1 дня, с тех пор запасы выросли до 11,1 дня, что связано и со снижением продаж бренда, и с ростом товарного запаса у дистрибьюторов.
Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.
|TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней
|Бренд
|МНН
|Производитель
|Товарный запас, дни
|Средние продажи из одной аптеки за мес., упак.
|«Ксарелто», таблетки
|Ривароксабан
|Bayer
|21,2
|3,86
|«Нимесил», гранулы
|Нимесулид
|Menarini
|8,9
|14,44
|«Редуксин», капсулы
|Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая
|«Промомед»
|22,9
|2,78
|«Анви-Макс», порошок
|Парацетамол+аскорбиновая кислота+кальция глюконат+римантадин+рутозид+лоратадин
|«Сотекс»
|10,8
|31,9
|«Нейротин», таблетки
|Габапентин
|Viatris
|1,0
|7,35
|«Голдлайн плюс», капсулы
|Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая
|«Изварино Фарма»
|8,9
|2,89
|«Терафлю», порошок
|Парацетамол+фенилэфрин+фенирамин
|GSK
|11,1
|22,67
|«Азилект», таблетки
|Разагилин
|Teva
|2,3
|1,83
|«Виагра», таблетки
|Силденафил
|Viatris
|0,4
|1,43
|«Акатинол мемантин», таблетки
|Мемантин
|Merz
|13,9
|1,55
|«Розувастатин», таблетки
|Розувастатин
|«Авексима»
|27,8
|16,59
|«Моксонидин», таблетки
|Моксонидин
|«Авексима»
|24,7
|27,72
|«Силденафил», таблетки
|Силденафил
|«Биннофарм»
|21,6
|15,02
|«Пульмикорт», суспензия для ингаляций
|Будесонид
|AstraZeneca
|0,3
|7,05
|«Залдиар», таблетки
|Парацетамол+трамадол
|Stada
|0,4
|12,78
|«Номидес», капсулы
|Осельтамивир
|«Примафарм»
|1,2
|7,95
|«Актовегин», раствор
|Депротеинизированный гемодериват крови телят
|Тakeda
|5,5
|4,85
|«Крестор», таблетки
|Розувастатин
|AstraZeneca
|26,7
|1,38
|«Простамол уно», капсулы
|Сереноя ползучая
|Menarini
|2,6
|2,61
|«Клайра», таблетки
|Диеногест+эстрадиола валерат
|Bayer
|10,8
|2,1
|* Информация подготовлена Центром аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».
**Данные по продажам взяты за период 19.12.22—15.01.23, отсортированы по убыванию о
Елена Калиновская
pharmvestnik