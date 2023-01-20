СК назвал причину взрыва на заводе «Синтез» в Кургане

Ранее в Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору также пояснили, что инцидент произошел из-за перегрева при производстве лекарств.

Изначально СУ СК РФ по Курганской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По сообщению СК, сейчас завершено расследование другого дела – по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и причинение крупного ущерба). Расследовались ли дела параллельно либо были объединены в общее производство, неизвестно.

Дело по ст. 217 уже передано в суд для рассмотрения по существу.

«В момент происшествия рабочий день на предприятии был закончен, большая часть работников покинула территорию завода. Пострадавший сотрудник заканчивал производственный процесс. <…> В настоящее время специально созданной комиссией проводится внутреннее расследование, причины произошедшего устанавливаются», – прокомментировал инцидент в апреле 2022 года исполнительный директор «Синтеза» Борис Жоров.

В «Биннофарм групп» тогда отмечали, что экологической безопасности взрыв на предприятии не угрожает.

«Биннофарм групп» объединяет несколько производственных площадок в разных регионах – АО «Алиум» (ранее «Оболенское»), АО «Биннофарм», ОАО «Синтез», ЗАО «Биоком». Основной владелец фармхолдинга – АФК «Система» (75,3%), 11,2% с июня 2021 года принадлежат Nevsky Property Investments Limited (структура «ВТБ Капитал»), 13,5% – у РФПИ и других миноритариев. Выручка «Биннофарм групп» в 2021 году составила 25,5 млрд рублей (+19,3% год к году), чистая прибыль – 3,35 млрд рублей.