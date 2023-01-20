В адрес одной из структур «Фармии» могут направить очередной иск о банкротстве

ООО «ФК Гранд Капитал Воронеж» сообщило о намерении обратиться в суд с заявлением о признании банкротом ООО «Фармия». Ответчик — одно из юрлиц аптечной сети «Фармия», которую продали, несмотря на крупную задолженность перед кредиторами.

ООО «ФК Гранд Капитал Воронеж» сообщило о намерении признать одно из юрлиц проданной сети «Фармия» банкротом. Намерение в адрес ООО «Фармия» опубликовано 16 января, следует из данных информационной системы «СПАРК».

О намерении взыскать задолженность с аптечной сети «ФК Гранд Капитал» заявлял еще в октябре 2022 года. Тогда в компании заявляли, что сеть-должник передавалась по «классической схеме» — деньги дистрибьюторов были потрачены на покупку помещений с дальнейшим переоформлением на другое лицо, а именно на мать экс-владельца компании Романа Кубанева. Гендиректор компании «ФК Гранд Капитал» Денис Ременяко при этом в успехе взыскания задолженности не сомневался — по его словам, с дистрибьютором, у которого наработана многолетняя практика таких кейсов, рассчитались абсолютно все должники.

Ранее в адрес структур «Фармии» уже подавались иски о банкротстве. Всего аптечной сетью управляло три юрлица — ООО «Фармия», ООО «Визит-Фарм» и ООО «Мединвест групп».

В ноябре 2022 года иск о признании банкротом компании ООО «Фармия» подала «Магнит Фарма». В декабре того же года такое же заявление было направлено и в адрес «Мединвест групп».

Говоря о причинах продажи, бывший владелец сети Роман Кубанев ссылался на кризис из-за сбоя поставок. Сам бизнесмен не единожды отмечал, что намерен вернуть задолженность. Долги начали закрываться, заявлял он «ФВ», отметив, что он в этом процессе участвует опосредованно и не имеет доступа к финансам и долгам. Переговоры ведутся новыми собственниками.

Руслан Мавлиханов

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