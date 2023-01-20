«Ростех» запустил производство высокотехнологичных комплектующих для экзопротезов

Госкорпорация «Ростех» совместно с компанией «Алюминий Металлург Рус» (АО «АМР») приступили к организации импортозамещающего производства высокотехнологичных комплектующих для экзопротезов. Об этом передает ТАСС в четверг, 19 января.

«Современное высокотехнологичное производство экзопротезов будет организовано на базе одного из старейших производственных предприятий России, первого протезного завода страны – МПО „Металлист”. Для реализации проекта „Ростех” привлек более 1 млрд рублей прямых частных инвестиций», – рассказали в «Ростехе».

По словам замгендиректора «Ростеха» Максима Выборных, участие частного капитала в проекте позволит в короткие сроки создать сеть мастерских в стране и организовать разработку и производство линейки комплектующих для экзопротезов.

Производство выйдет на полную мощность в ближайшие два года. В дальнейшем проектом предусмотрено внедрение бионических технологий для расширения линейки отечественных протезов.

gxpnews