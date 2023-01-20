Сенегальский институт получит $50 млн на производство вакцин для Глобального Юга

Коалиция по обеспечению готовности к эпидемиям (CEPI) инвестирует до $50 млн в течение 10 лет, чтобы помочь сенегальскому Институту Пастера производить вакцины для стран Глобального Юга. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение коалиции.

CEPI, глобальная инициатива со штаб-квартирой в Норвегии, создает сеть производителей вакцин в развивающихся странах, чтобы помочь увеличить потенциал и резервы для будущих вспышек и пандемий.

«Объект позволит не игнорировать региональные вспышки за счет развертывания новейших технологий для удовлетворения насущных потребностей», – сказал Амаду Альфа Салл, генеральный директор Institut Pasteur de Dakar, некоммерческого фонда в столице Сенегала.

gxpnews