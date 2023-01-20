На Камчатке разбираться с наличием лекарств в аптеке пришлось прокуратуре

В Вилючинске (город в Камчатском крае России) после вмешательства прокурора в аптеке был пополнен ассортимент жизненно необходимых лекарств. Об этом сообщают «Аргументы и факты – Камчатка».

«Прокуратура ЗАТО Вилючинск проверила исполнение законодательства о лекарственном обеспечении в аптечной сети города. Проверка показала, что в одной из аптек города подводников не было некоторых медикаментов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Гендиректору внесли представление», – пишет издание.

Сейчас лекарства в аптеку завезли. К дисциплинарной ответственности привлекли должностное лицо, ответственное за полноту обеспечения и их поставку.

gxpnews