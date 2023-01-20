Sanofi планирует выпустить лекарство от гемофилии А в этом году

Французский производитель лекарств Sanofi планирует выпустить лекарство от редкого нарушения свертываемости крови гемофилии А в этом году, заявил генеральный директор Пол Хадсон в интервью CNBC в четверг.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, FDA, в прошлом году приняло маркетинговую заявку на терапию, которая разрабатывается в сотрудничестве со шведским производителем лекарств Sobi , и, как ожидается, примет решение о статусе одобрения к 28 февраля.

Гемофилия А – редкое генетическое заболевание, вызванное врожденным отсутствием в крови фактора свертывания VIII. Пациенты с дефицитом фактора свертывания крови сталкиваются с угрозой возникновения кровотечения в мягкие ткани, суставы и внутренние органы, что может приводить к инвалидизации и летальному исходу. Ежегодно с этим заболеванием рождается около 400 детей.

gxpnews