111 инновационных ЛП впервые вошли в Национальный список компенсируемых лекарств Китая

В ходе одного из крупнейших переговоров о ценах на лекарства в Китае за последние годы 111 инновационных препаратов впервые вошли в Национальный список компенсируемых лекарств (NRDL) после предложений о средней скидке в 60,1%. Об этом сообщило Национальное управление безопасности здравоохранения Китая в среду 18 января.

В список вошли: ЛС от воспалительных заболеваний “Ранвэк” – AbbVie, ЛС от анемии “Реблозил” – Bristol Myers Squibb, ЛС от рассеянного склероза от Biogen и Novartis, “Эврисди” для перорального лечения спинальной мышечной атрофии от Roche и “Такзайро” для лечения наследственного ангионевротического отека нового поколения от Takeda.

Но другие ЛП, за которыми пристально следят китайские власти, такие как “Паксловид” от Pfizer, не совершили сделку с китайским правительством. Еще до публикации полного списка 8 января китайская служба по надзору за медицинскими расходами уже объявила , что “Паксловид” не попал в национальную схему медицинского страхования, так как цена от Pfizer была слишком высокой.

Противовирусный препарат Pfizer стал пользоваться большим спросом в стране, после того, как Китай ослабил свои противоковидные меры. Pfizer ранее снизил цену с 2300 юаней до 1890 юаней (280 долларов США) за коробку, которая содержит ЛС на пять дней лечения. Но из-за ограниченности предложения китайские пациенты покупают, как сообщается, ЛС на черном рынке по цене до 50 000 юаней. Как предполагают специалисты, по этой причине Pfizer, вероятно, не будет потрясен потерей национального охвата. Во время конференции JP Morgan Healthcare на прошлой неделе генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сказал, что местный подрядчик Zhejiang Huahai Pharmaceutical , как ожидается, начнет производство Paxlovid в Китае в первой половине этого года.

Добавление мощностей Huahai потенциально может облегчить ограничения поставок “Паксловид”. К тому времени наблюдатели за рынком будут иметь лучшее представление о размере китайского рынка частных платных услуг COVID.

gxpnews