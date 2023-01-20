«Нетканика» на 30% нарастила производство нетканых материалов для медицины

Компания вложила средства в приобретение оборудования по выпуску нетканых материалов – мельтблауна и спанбонда-мельтблауна (SMMS). Уровень локализации производства достигает 98%. Благодаря вводу новой линии общий годовой объем производства «Нетканики» вырос на 30% – до 1,5 млрд кв. м нетканых материалов, рассказали Vademecum в ФРП.

Нетканые материалы служат основной для производства одежды для медицинских работников – халатов и комбинезонов, средств индивидуальной защиты, включая защитные маски, а также для производства средств женской и детской гигиены – прокладок, подгузников и салфеток.

Льготный заем от ФРП в размере 400 млн рублей на расширение производства компания получила в сентябре 2020 года. Летом 2021 года сообщалось о дополнительном инвестпроекте по расширению производства с общим объемом инвестиций 429 млн рублей, из которых 300 млн рублей планировалось привлечь от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Компания «Нетканика» – один из крупнейших производителей нетканых материалов – спанбонда, спанмельта и мельтблауна, используемых для производства СИЗ. По состоянию на сентябрь 2020 года мощность предприятия составляла 1,2 млрд кв. м нетканого материала в год, производственный комплекс базируется в Троицком административном округе Москвы.

Как сообщали ранее Vademecum в компании, ООО «Нетканика» на 100% принадлежит инвестиционному товариществу «Фонд Инваста I». В 2021 году производитель выручил 3,9 млрд рублей.

Фото: mos.ru

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