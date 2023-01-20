ВОЗ: мировая экономика теряет $1 трлн в год из-за психических расстройств работников

Пробелы в поддержке психологического здоровья людей стали очевидны во время глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19, отметил глава ВОЗ. До старта эпидемии, согласно подсчетам ВОЗ, каждый шестой человек трудоспособного возраста страдал тем или иным психическим расстройством. После начала пандемии уровень депрессии и тревоги в мире вырос более чем на 25%.

Инвестиции в поддержку ментального здоровья со стороны различных государств остаются незначительными, подчеркнул Гебрейесус. По его словам, в среднем страны расходуют лишь 2% своего бюджета в сфере здравоохранения на эти цели, а в некоторых странах на каждые 100 тысяч человек приходится всего два профильных специалиста.

Руководитель ВОЗ подчеркнул, что работодатели также несут ответственность за психическое здоровье персонала, поэтому ВОЗ разработала для них рекомендации. К примеру, компании могут последовать опыту ВОЗ и нанять психологов для групповых или индивидуальных занятий, а также включить услуги таких специалистов в корпоративное медицинское страхование. Также среди предложенных мер – выявление причины стресса сотрудников и ее устранение, оказание помощи и поддержки работникам с психическими расстройствами при их трудоустройстве.

В России к психологам, психоаналитикам или психотерапевтам в 2022 году хотя бы раз обращались 13% респондентов, остальные 87% не обращались вовсе, выяснил ВЦИОМ. Всего центр опросил 1,6 тысячи человек старше 18 лет, чтобы выяснить их потребность в психологической помощи. По данным онлайн-школы «Психодемия», сервиса по подбору психологов Alter и площадки для поиска работы HeadHunter, в 2022 году потребность в профильной помощи у россиян выросла на 62,87% по сравнению с 2021 годом.

О том, как в России формировался стихийный рынок психологических консультаций в условиях существующего законодательства, – в материале Vademecum.