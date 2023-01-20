Адвокат: состояние Бориса Шпигеля критически ухудшается

На заседании 19 января выступили врачи – директор клиники кардиологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Абрам Сыркин и врач-невролог Научного центра неврологии Марина Максимова. Оба специалиста сообщили суду, что Борис Шпигель страдает серьезными сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями, которые кардинально спрогрессировали за год пребывания главы ГК «Биотэк» в СИЗО. Состояние предпринимателя врачи оценили как «крайне тяжелое».

Врачи отметили, что имеющиеся у Шпигеля заболевания подпадают под постановление Правительства РФ №3 от 14 января 2011 года «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений», согласно которому определенный ряд болезней препятствует содержанию под стражей подозреваемого. Специалисты подчеркнули, что основателю ГК «Биотэк» в настоящее время требуется постоянный доступ к кислородотерапии, имеется «высокий риск фатального исхода в любой момент».

По словам адвоката Шпигеля, предприниматель нетранспортабелен и пока перевезти его из одного суда в другой не представляется возможным. Компетенции врачей ФСИН, отметила Зарина Фарниева, не хватает для облегчения состояния Шпигеля, а личных врачей к нему не пускают.

Кроме того, на заседании 19 января стало известно, что дело для рассмотрения по существу еще не передано в Измайловский районный суд Москвы.

Борис Шпигель, его супруга Евгения и директор пензенского ОАО «Фармация» Антон Колосков обвиняются по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев – по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), сотрудники администрации Пензенской области Геннадий Марков и Федор Федотов – по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Все обвиняемые с марта 2021 года содержатся в СИЗО «Матросская тишина».

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении Бориса Шпигеля и Ивана Белозерцева в марте 2021 года. По версии следствия, глава ГК «Биотэк» вместе со своей женой Евгенией и Антоном Колосковым передали Белозерцеву через посредников Геннадия Маркова и Федора Федотова около 31 млн рублей деньгами и подарками за содействие в получении компанией госконтрактов в регионе.

В апреле 2022 года СК РФ завершил расследование уголовного дела. Тогда следствие не могло передать дело в Генпрокуратуру, потому что сторона защиты, по мнению СК, «искусственно затягивала» процесс ознакомления с материалами. В октябре прошлого года СК раскрыл общую сумму, на которую Басманный суд арестовал имущество Шпигелей, Белозерцева и его родственников. Она составила более 1,8 млрд рублей.

Фото: rifoms.ru

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