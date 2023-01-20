Главу Минздрава Архангельской области утвердили в должности

О том, что Герштанский утвержден в должности, местные СМИ сообщили со ссылкой на региональный Минздрав. Официального документа о назначении министра в открытом доступе нет.

Александр Герштанский в 2013 году окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова, в 2014-м завершил интернатуру по специальности «хирургия», в 2016 году прошел профессиональную образовательную программу в Первом Санкт-Петербургском ГМУ им. И.П. Павлова по направлению «организация здравоохранения и общественное здоровье».

С 2019 года Герштанский замещал различные должности в Euromed Group в Санкт-Петербурге, в 2020 году стал главным врачом одной из клиник сети. До назначения на пост и. о. главы Минздрава Архангельской области работал заместителем министра – с 5 октября 2020 года.

Об отставке предыдущего министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова в пресс-службе правительства и губернатора региона сообщили в конце октября 2020 года. Карпунов после этого занял должность советника главы региона. Он проработал в должности министра с февраля 2016 года, а до этого, с 2010 по март 2015 года, был главным врачом Ненецкой окружной больницы в городе Нарьян-Маре.

Изменения в структуре правительства губернатор Архангельской области Александр Цыбульский представил 28 октября 2020 года. На новые должности были назначены восемь чиновников. Семь из них занимали схожие посты в прошлом составе правительства.