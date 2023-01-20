«Биопрепарат» поставит ралтегравир в клиники Москвы по сниженной цене

Два других участника тендера, чьи наименования скрыты, предложили контракты на 14,5 млн рублей и 70,3 млн рублей.

Минздрав РФ выдал компании «Промомед» регудостоверение на Ролнавир в августе 2022 года. Осенью препарат уже вводился в коммерческий оборот. Предельная цена на Ролнавир установлена на уровне 11,3 тысячи рублей.

По данным сервиса AptekaMos, ралтегравир в коммерческой рознице имеется в ограниченном количестве. Стоит отметить, что в московских аптеках продается только препарат производства MSD.

В начале июня 2022 года ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения» Минздрава объявило аукционы на приобретение препаратов от ВИЧ-инфекции за счет средств, предусмотренных бюджетом на 2023 год. Бюджет на 2022 год в размере 30 млрд рублей уже освоен, часть этой суммы зарезервирована в трехлетних контрактах, заключенных в 2021 году на поставки препаратов Исентресс, Тивикай (долутегравир) от GSK и Интеленс (этравирин) от Johnson & Johnson. Тогда «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» вызвалась поставлять долутегравир, «Фармстандарт» – этравирин, «Р-Фарм» – ралтегравир. Общая стоимость контрактов составила 40,5 млрд рублей.