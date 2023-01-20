«Биопрепарат» поставит ралтегравир в клиники Москвы по сниженной цене

Департамент Москвы по конкурентной политике подвел результаты аукциона на один из самых востребованных препаратов, применяемых при терапии ВИЧ (Ролнавир (ралтегравир) от «Промомед»). Тендер выиграла компания «Биопрепарат» Владимира Колесникова. Ей удалось снизить изначально заявленную стоимость тендера в 5 раз (с 70,68 млн рублей до 14,14 млн рублей). Снизилась и цена за упаковку препарата, теперь она составляет 2,8 тысячи рублей, притом что предельная цена оригинального препарата Исентресс от MSD составляет 17,2 тысячи рублей за упаковку, а средняя закупочная цена за нее по итогам 2022 года составила 9,7 тысячи рублей.
Два других участника тендера, чьи наименования скрыты, предложили контракты на 14,5 млн рублей и 70,3 млн рублей.
Минздрав РФ выдал компании «Промомед» регудостоверение на Ролнавир в августе 2022 года. Осенью препарат уже вводился в коммерческий оборот. Предельная цена на Ролнавир установлена на уровне 11,3 тысячи рублей.
По данным сервиса AptekaMos, ралтегравир в коммерческой рознице имеется в ограниченном количестве. Стоит отметить, что в московских аптеках продается только препарат производства MSD.
В начале июня 2022 года ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения» Минздрава объявило аукционы на приобретение препаратов от ВИЧ-инфекции за счет средств, предусмотренных бюджетом на 2023 год. Бюджет на 2022 год в размере 30 млрд рублей уже освоен, часть этой суммы зарезервирована в трехлетних контрактах, заключенных в 2021 году на поставки препаратов Исентресс, Тивикай (долутегравир) от GSK и Интеленс (этравирин) от Johnson & Johnson. Тогда «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» вызвалась поставлять долутегравир, «Фармстандарт» – этравирин, «Р-Фарм» – ралтегравир. Общая стоимость контрактов составила 40,5 млрд рублей.
Источник: ЕИС в сфере закупок
Фото: rueconomics.ru