Charles River заключило соглашение с южнокорейской биофармацевтической компанией

Charles River Laboratories заключила партнерское соглашение с южнокорейской биофармацевтической компанией Rznomics для разработки и производства вирусных векторов для генной терапии рака печени. Об этом говорится в пресс-релизе компании от 18 января. Компании не раскрыли финансовые условия сделки.

Сотрудничество сосредоточено на Rznomics RZ-001, первом подходе к перепрограммированию РНК на основе рибозимов, который получил разрешение от FDA для оценки у пациентов. Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Южной Кореи одобрило раннюю фазу испытаний RZ-001 еще в июне.

Charles River Laboratories с 2021 года наращивает свои разработки в области клеточной и генной терапии, чтобы охватить производство вирусных векторов, плазмидной ДНК и клеточной терапии за счет приобретения компаний Vigene Biosciences, Cobra Biologics и Cognate BioServices.

В ноябре компания объявила о завершении проекта расширения своего завода по производству клеточной терапии в Мемфисе, штат Теннесси. Эта произошло сразу после того, как компания открыла завод по производству плазмид в Великобритании.

gxpnews