Минздрав Узбекистана: отравившиеся сиропом «Док-1 Макс» дети могут получить компенсацию

Дети, которые, предположительно, отравились сиропом «Док-1 Макс», могут получить компенсацию. Сейчас по каждому случаю проводятся проверки, сообщает издание kun.uz со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Эльмиру Баситханову.

В конце декабря 2022 года стало известно, что сиропами индийского производства в Узбекистане отравились 20 детей. В выпуске о здоровье Международного пресс-клуба поднимался вопрос компенсации детям, предположительно умершим от индийских сиропов. По словам Баситхановой, из бесед с родителями было установлено, какие лекарства принимали предположительно отравившиеся. Если это документально подтвердится, можно будет обращаться в суд и требовать компенсацию.

«Потому что ни одному из этих детей не поставили диагноз в обычной больнице. Все определялись в нефрологии, центрах почечных болезней. 50% госпитализированных детей с тяжелой и летальной патологией. Так что это не появилось из ниоткуда. Нам удалось проверить слова родителей о болезни и выпущенные препараты, и было установлено, что препараты их содержали. Если будет доказано у детей, то выплачивается компенсация. Сейчас по каждому ребенку идут проверки», – заявила замглавы Минздрава Узбекистана.

Министерство запретило продажу всех лекарственных средств компании после того, как было заявлено, что препараты Quramax Medikal – причина смерти детей в Узбекистане. В ходе испытаний установили, что препараты содержат недопустимое количество веществ этиленгликоля и/или диэтиленгликоля. Власти Индии приостановили действие лицензии производителя Marion Biotech. Служба госбезопасности арестовала двух сотрудников Научного центра стандартизации лекарственных средств и двух сотрудников Quramax Medikal. Их подозревают в грубом нарушении действующих процедур при проведении проверки препаратов «Док-1 Макс» и «Амбронол» с целью сертификации.

gxpnews