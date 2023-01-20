ГК «Промомед» получила патент на инъекционную форму препарата «Арепливир»

Группа компаний «Промомед» получила патент на изобретение, обеспечивающий охрану лекарственного средства для терапии COVID-19 «Арепливир» (фавипиравир) сразу в трех формах для парентерального введения: лиофилизата, концентрата и порошка. Об этом сообщили в пресс-службе ГК.

«„Промомед” первый в мире смог разработать сложную уникальную технологию растворения практически нерастворимого фавипиравира и приготовления стабильных инъекционных форм на его основе. Инъекционную форму препарата характеризует не только 100% биодоступность, но и более интенсивное проникновение и распределение в клетках, более длительное удержание терапевтической концентрации в тканях, возможность применения у пациентов, для которых невозможна терапия таблетированными формами. Это особенно важно, когда необходимо остановить критическое развитие болезни и добиться быстрого и максимально выраженного эффекта у уже госпитализированных пациентов», – говорится в сообщении.

В рамках многоцентрового сравнительного клинического исследования под руководством Дмитрия Пушкаря, академика РАН, д. м. н., профессора, члена академического консорциума академического содружества по изучению СOVID-19, были подтверждены эффективность по сравнению со стандартной терапией у госпитализированных пациентов и безопасность применения лекарственного средства «Арепливир» в форме для парентерального введения, заявили в «Промомеде».

Первый оригинальный отечественный противовирусный препарат прямого действия «Арепливир» для внутривенного введения получил регистрационное удостоверение 12 ноября 2021 года, а затем был включен в обновленную, 14-ю версию временных методических рекомендаций «По профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», выпущенную Минздравом. В тот же день состоялась отгрузка первой партии лекарственного средства с завода «Биохимик» (входит в группу «Промомед»), отметили в пресс-службе.

Новое высокотехнологичное производство открылось на заводе «Биохимик» ГК «Промомед», сообщалось ранее.

gxpnews