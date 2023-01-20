100 млн на создание производства специальных дисков с антибиотиками получила компания «Гем»

Москва выделила на развитие импортозамещающих производств более 800 млн рублей, сообщается в телеграм-канале мэра столицы Сергея Собянина. За счет этих средств компании, получившие гранты, смогут компенсировать затраты на покупку недвижимости или подключение к инженерным сетям. На них также можно приобрести оборудование, программное обеспечение либо выплатить зарплату сотрудникам.

На предоставленный грант в размере 100 млн рублей компания «Гем» намерена создать импортозамещающее производство специальных дисков с антибиотиками, которые необходимы для микробиологических исследований. Благодаря им пациентам будут назначаться оптимальные антимикробные терапии. Тесты применяют для увеличения эффективности использования антибиотиков при лечении инфекций, они нужны для определения устойчивости микроорганизмов к антибиотикам.

Российское правительство направит благотворительному фонду «Круг добра» грант в размере около 70 млрд рублей для поддержки детей с тяжелыми заболеваниями, сообщалось в декабре 2022 года.

gxpnews