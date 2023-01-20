«Р-Фарм» выиграла офсетный контракт на строительство завода в Петербурге

«Р-Фарм» построит фармацевтический завод в рамках первого в Санкт-Петербурге инвестиционного контракта со встречными обязательствами от государства. На торгах московская компания снизила почти в два раза стоимость, по которой правительство города будет закупать у фабрики лекарства для своих нужд.

«Р-Фарм» выиграла тендер на строительство фармацевтического завода, объявленный правительством Санкт-Петербурга в октябре 2022 года. Об этом «ФВ» сообщил источник, знакомый с ходом конкурса.

В конкурсе на заключение десятилетнего офсетного контракта участвовали две компании. Согласно источнику «ФВ», это столичная «Р-Фарм» и ГК «Фармасинтез».

UPD: после публикации «ФВ» администрация Санкт-Петербурга подтвердила победу «Р-Фарм» в конкурсе.

Победитель снизил начальную стоимость контракта с 16,8 млрд до 8,7 млрд руб., следует из документов на сайте госзакупок. Второй участник предложил городу контракт на 11 млрд руб. «Р-Фарм» обогнал оппонента и по другому показателю, который учитывается комиссией Смольного — стоимости чистых активов. Согласно протоколу рассмотрения заявок, производитель подтвердил наличие финансовых ресурсов и оборудования на 47 млрд руб. Проигравшая компания представила активы на 1,3 млрд руб.

Ранее СМИ называли ООО «Согласие» возможным интересантом на заключение офсетного контракта в Санкт-Петербурге. Это совместное предприятие петербургских компаний «Активный компонент» и «Герофарм». В частности, о намерениях участвовать в конкурсе сообщал президент «Активного компонента» Александр Семенов.

Однако, согласно базе данных СПАРК, в январе 2023 года фармпроизводители вышли из состава учредителей ООО «Согласие». 100% компании перешли к некому Алексею Владимировичу Дворникову. При этом Семенов до сих пор числится в качестве генерального директора.

Офсетный контракт заключается в Санкт-Петербурге впервые. Согласно условиям конкурса, победитель должен в течение трех лет за свой счет построить фармацевтическое предприятие в городе. В последующие семь лет город закупит у инвестора лекарства для своих нужд – по итогам торгов общая их стоимость не превысит 8,7 млрд руб. Как ранее писал «ФВ», речь идет о 31 МНН — это аналоги препаратов для лечения злокачественных новообразований и диабета, выпускаемых Pfizer, Novartis, Bayer, AstraZeneca и другими корпорациями.

Для «Р-Фарм» это не первый опыт офсета. В 2018 году компания обязалась построить в Москве производство препаратов, применяющиеся для лечения и профилактики массовых тяжелых эндокринных и онкологических заболеваний за 18 млрд руб.

Фото: Юлия Куликова

Юлия Куликова

Маргарита Грошева

pharmvestnik