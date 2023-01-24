В 2022 году операторы госзакупок приобрели ЛС на 5% больше, чем в 2021-м

В 2022 году госзаказчики приобрели лекарств почти на 910 млрд рублей, что больше на 5% год к году. Больше всего препаратов – на 472,9 млрд рублей – закуплено регионами в центре страны. Так, власти Москвы направили на эти цели 126,1 млрд рублей, Подмосковья – на 41 млрд рублей. Меньше всего – 38,6 млрд рублей и 25,3 млрд рублей – закуплено соответственно на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, об этом сообщает Headway Company.
Динамика роста в 2022 году оказалась не такой заметной, как в 2021 году, когда объемы госзакупок увеличились на 24% год к году, до 864,6 млрд рублей. В 2020 году закупки выросли на 13% год к году, до 695,5 млрд рублей. В эти периоды наблюдалась острая фаза пандемии, когда в существенных объемах приобретали препараты от COVID-19.
Судя по данным Headway Company, в 2022 году на первый план вышли закупки лекарств для льготников: рост составил 10%, до 285,9 млрд рублей. На 31,6%, до 95,2 млрд рублей, увеличились объемы в сегменте высокозатратных нозологий. Объем приобретенных средств для вакцинации гриппа, дифтерии, коклюша, пневмококковой инфекции вырос на 84%, до 35,3 млрд рублей. Заметно увеличились закупки и у фонда «Круг добра», обеспечивающего лекарствами детей с редкими заболеваниями: в 2,5 раза год к году, до 69,7 млрд рублей.
В то же время Headway Company обращает внимание на снижение в 2022 году закупок препаратов для государственных медучреждений – на 8% год к году, до 327,5 млрд рублей, против роста на 20%, до 355,8 млрд рублей, в 2021 году. Существенное снижение в госпитальном сегменте началось во второй половине прошлого года, отмечают аналитики. В июле – декабре 2022 года было закуплено средств на 150,2 млрд рублей – в полтора раза меньше, чем за тот же период 2021 года. Наибольшее падение закупок наблюдается в районных стационарах (на 32%), городских больницах (на 28%), клиниках регионального уровня (на 14%).
Закупочное поведение медучреждений в 2022 году, по словам руководителя отдела стратегического развития Headway Company Людмилы Баландиной, «не соответствует предыдущему десятилетнему периоду». Она полагает, что финансовые ресурсы, зарезервированные для закупки лекарств, «могли быть направлены на покупку других групп медизделий либо сэкономлены». Источник из числа дистрибьюторов подтверждает сокращение закупок в госпитальном сегменте снижением финансирования, которое «было перераспределено на другие затраты из-за СВО на Украине».
В Минздраве РФ заявляют, что затраты медучреждений на лекарственное обеспечение растут. Министерство приводит данные Федерального фонда обязательного медицинского страхования, согласно которым с января по сентябрь 2022-го затраты на лекарства в стационарах региональных и муниципальных медучреждений составили 281,8 млрд рублей, или 25,8% от общего объема расходов. При этом за соответствующий период 2021 года цифры составили 261,8 млрд рублей и 24,9% соответственно.
Снижение закупок для госклиник во втором полугодии может быть связано с тем, что в марте операторам позволили получать опережающее финансирование в начале года, не исключает эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров.
Весной больницы могли закупаться лекарствами впрок, соглашается гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По данным Headway Company, только в марте 2022-го медучреждения закупили препаратов на 48,4 млрд рублей, что больше на 39% год к году.
Сокращение рынка госпитальных закупок в 2022 году коррелируется со снижением заболеваемости COVID-19, отмечает Шуляк. В исследовании Headway Company говорится, что в 2022 году на 25% сократилось приобретение госклиниками противовирусных и противомикробных препаратов. Заметнее всего упали закупки двух препаратов для лечения коронавирусной инфекции: олокизумаба (на 67% год к году) и левилимаба (на 69% год к году).
Эксперты не исключают, что в 2023 году структура закупок в госпитальном сегменте изменится в связи с поручением Владимира Путина от 2 января этого года о лечении в гражданских больницах участников СВО на Украине. Вероятно, вырастет доля закупаемых препаратов и материалов для лечения травматических поражений и протезирования, прогнозирует Алексей Федоров. Однако Сергей Шуляк отмечает, что больницы в приграничных областях уже принимают раненых. «Коечный фонд раздуть не удастся, поэтому на госзакупки клиник поручение радикально не повлияет», – заключает он.