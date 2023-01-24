В 2022 году операторы госзакупок приобрели ЛС на 5% больше, чем в 2021-м

В 2022 году госзаказчики приобрели лекарств почти на 910 млрд рублей, что больше на 5% год к году. Больше всего препаратов – на 472,9 млрд рублей – закуплено регионами в центре страны. Так, власти Москвы направили на эти цели 126,1 млрд рублей, Подмосковья – на 41 млрд рублей. Меньше всего – 38,6 млрд рублей и 25,3 млрд рублей – закуплено соответственно на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, об этом сообщает Headway Company.

Динамика роста в 2022 году оказалась не такой заметной, как в 2021 году, когда объемы госзакупок увеличились на 24% год к году, до 864,6 млрд рублей. В 2020 году закупки выросли на 13% год к году, до 695,5 млрд рублей. В эти периоды наблюдалась острая фаза пандемии, когда в существенных объемах приобретали препараты от COVID-19.

Судя по данным Headway Company, в 2022 году на первый план вышли закупки лекарств для льготников: рост составил 10%, до 285,9 млрд рублей. На 31,6%, до 95,2 млрд рублей, увеличились объемы в сегменте высокозатратных нозологий. Объем приобретенных средств для вакцинации гриппа, дифтерии, коклюша, пневмококковой инфекции вырос на 84%, до 35,3 млрд рублей. Заметно увеличились закупки и у фонда «Круг добра», обеспечивающего лекарствами детей с редкими заболеваниями: в 2,5 раза год к году, до 69,7 млрд рублей.