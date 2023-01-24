Вакцина Sinopharm против омикрон-штамма одобрена для КИ в Китае

Китайская компания Sinopharm получила одобрение Государственного управления по контролю за медикаментами Китая на начало клинических испытаний своей вакцины против штамма коронавируса омикрон.

По словам главного научного сотрудника Sinopharm Чжан Юньтао, данная вакцина является первой мРНК-вакциной против штамма омикрон в Китае, которая кодирует полноразмерный S-белок этой мутации вируса. По его мнению, это важная веха в области исследований и разработок мРНК-вакцин.

В компании утверждают, что вакцина создана на основе новых технологий, которые позволяют улучшить индуцирование эффективных нейтрализующих антител. В экспериментах на животных она показала высокий уровень антивирусной защиты.

Как указали в компании, использование в вакцине передовой технологии мРНК-LNP также позволит обеспечить дополнительные производственные мощности. Sinopharm, как говорится в заявлении, уже создала в Шанхае платформу для исследований и разработок мРНК-вакцин и лекарственных препаратов, а также производственную линию, которая позволит выпускать до 2 млрд доз вакцин в год.

Sinopharm подала заявку на проведение испытания вакцины летом прошлого года.

gxpnews