Минздрав: больше половины россиян принимают антибиотики в порядке самолечения

Ученые Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России в 2022 году провели исследование, в результате которого выяснилось, что 72,5% россиян, принимавших антибиотики в последние полгода, делали это неправильно: либо прерывали курс раньше времени, либо занимались самолечением, например, пили такие препараты при боли в горле или в качестве профилактики инфекций.

В исследовании, которое проводилось в ноябре прошлого года, приняли участие 2725 человек (45,6% мужчин и 54,4% женщин). Выяснилось, что за последние 12 месяцев антибиотики принимали 54,6% респондентов (1489 человек). Из числа принимавших препараты около половины (49,1%) занимались самолечением. В подавляющем большинстве граждане покупали антибиотики в аптеке без рецепта, хотя 65,5% знали о том, что это запрещено.

Вероятность самолечения снижалась при получении респондентами информации об антибактериальных препаратах от врача и увеличивалась, если респондент руководствовался только собственным опытом.

Вместе с тем в 72,5% случаев (1080 человек) прием антибактериальных препаратов являлся нерациональным. Это касается приема антибиотиков не по назначению врача – при ОРВИ, других вирусных инфекциях, повышении температуры, кашле, COVID-19, боли в горле, гриппе, головной боли, диарее и для профилактики инфекций. Кроме того, респонденты прекращали курс, назначенный врачом, раньше времени.

Чаще всего среди причин незавершения курса приема препаратов респонденты называли улучшение состояния (73,9%), несогласие с длительностью приема (8,8%) и возникновение нежелательных реакций (7,9%).

При этом практически все участники исследования (87,9%) знали, что частое и неправильное применение антибактериальных препаратов снижает их эффективность и является опасным.

Наиболее полно, указывают специалисты ЦНИИОИЗ, респонденты владели информацией о побочных эффектах и безопасности приема антибактериальных препаратов. Однако большинство опрошенных считали, что антибиотики убивают вирусы, а также эффективны при ОРВИ (простуде) – 41,6%. Кроме того, более половины не знали, что неправильный прием антибактериальных препаратов вызывает снижение эффективности лечения не только для них самих, но и для других людей (60,5%).

Авторы исследования приходят к выводу, что с учетом приема антибактериальных препаратов не по назначению врача, а также в случаях прерывания полного курса приема антибиотиков в группу риска развития антибиотикорезистентности вошли 43,1% респондентов.

Главный внештатный специалист – микробиолог Минздрава России Роман Козлов сообщил «Ъ», что россияне стали чаще применять антибиотики (в том числе бесконтрольно) во время пандемии. В первые волны заболеваемости коронавирусом, по его словам, потребление антибиотиков в стране возросло почти на треть – на 28,4%, однако «благодаря усилиям Минздрава и профессионального сообщества» к концу 2021 года вернулось к допандемийным показателям.

По словам Романа Козлова, устойчивые к антимикробным препаратам (АМР) инфекции ежегодно вызывают более 700 тысяч смертей во всем мире, из них более 50 тысяч происходят на территории стран Европейского союза. Он ссылается на подсчеты экспертов, согласно которым бремя АМР к 2050 году приведет к потерям для мировой экономики в размере $100 трлн, а летальность от инфекций, вызванных устойчивыми к АМП микроорганизмами, составит 10 млн человек – больше, чем сегодня умирает от рака.

gxpnews