В Архангельской области утвердили министра здравоохранения

Министром здравоохранения Архангельской области стал Александр Герштанский, который более двух лет исполнял обязанности главы Минздрава. Об этом порталу 29.RU сообщили в Минздраве региона.

Петербургский хирург был назначен временно исполняющим обязанности главы Минздрава Архангельской области в ноябре 2020 года.

Александр Герштанский окончил Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова в 2013 году, в 2014-м – интернатуру по специальности «хирургия». В 2016 году прошел дополнительную профессиональную образовательную программу в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И. П. Павлова по направлению «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

С 2019 года замещал различные должности в ООО «Евромед клиник», в 2020 году – главный врач клиники. В начале октября 2020 года был назначен заместителем министра здравоохранения Архангельской области.

gxpnews