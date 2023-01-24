В Калужской области открыли первую в России GMP-лабораторию клеточных технологий

Филиал Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии – Медицинский радиологический научный центр (МРНЦ) им. А. Ф. Цыба открыл GMP-лабораторию (с соблюдением правил надлежащей производственной практики) в Обнинске Калужской области, сообщил журналистам ТАСС в пятницу губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Сегодня центр под руководством Андрея Каприна (главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ. – Прим. ред.) продолжает лидировать по диагностике, оказанию необходимых комплексов медицинских услуг по лечению заболеваний. Открытие лаборатории, по сути единственной по такому качеству и уровню в стране, дает новые возможности для сохранения здоровья», – сказал глава региона.

Как отметил Каприн, в лаборатории планируют производить препараты для суперперсонифицированного подхода к онкологическим пациентам, в том числе со сниженным иммунитетом, пациентам, которые исчерпали все линии химиотерапии. Лаборатория также предусматривает возможность комбинации радионуклидного и лекарственного препаратов.

GMP-производство поддержит отечественное здравоохранение в решении вопросов импортозамещения препаратов для лечения орфанных заболеваний. На площадке лаборатории организуют производство клеточных и тканевых продуктов, тест-систем на основе собственных клеток пациентов, разработку и выпуск тканей и биопротезов органов.

gxpnews