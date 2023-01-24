Российские ученые создали полимерные нанокапсулы для точечной доставки лекарств от рака

Российские химики разработали полимерные наночастицы, способные точечно доставлять в клетки злокачественных опухолей молекулы различных металлосодержащих лекарств от рака. Их применение в медицинской практике позволит снизить остроту побочных эффектов от терапии, сообщила в пятницу пресс-служба Минобрнауки.

«По мнению авторов, разработка позволит лечить опухоль цисплатином в более мягкой форме, а также снизить количество побочных эффектов после терапии», – говорится в сообщении.

За последнее десятилетие ученые создали несколько принципиально новых методов лечения рака и других болезней, основанных на базе различных наночастиц. В некоторых случаях эти структуры принимают непосредственное участие в уничтожении опухоли или ликвидации источника болезни, а в других – служат средством доставки лекарств и токсинов в опухоль или орган, что позволяет врачам усилить эффективность работы этих веществ и снизить их дозу.

Группа российских химиков под руководством Ольги Кузнецовой, старшего научного сотрудника Института геохимии и аналитической химии РАН (Москва), уже длительное время работает над созданием особого типа нанокапсул, адаптированных для хранения и доставки в новообразование различных противоопухолевых лекарств на базе соединений платины и других металлов.

gxpnews