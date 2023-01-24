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FDA ускоренно одобрил ЛС от колоректального рака

FDA в ускоренном порядке одобрило “Тукиса” компании Seagen как препарат второй линии для лечения мутации генов семейства RAS, HER2 нерезектабельного или метастатического колоректального рака. В частности, препарат одобрен в комбинации с “Герцептином” от компании Roche для лечения пациентов, у которых рак прогрессировал после химиотерапии.

Как отметил генеральный директор компании Seagen Дэвид Эпштейн, после одобрения комбинация станет первым одобренным FDA средством лечения HER2-положительного метастатического колоректального рака.

Условия ускоренного одобрения подразумевают, что комбинация “Тукиса” и “Герцептина”, вероятно, должна будет доказать свою ценность в подтверждающем испытании, отметили в компании. Сейчас Seagen проводит исследование фазы III, предназначенное для выполнения этого требования.

Ранее FDA одобрило комбинацию “Тукиса” в сочетании с “Герцептином” и химиотерапевтическим капецитабином для лечения взрослых с распространенным нерезектабельным или метастатическим HER2-положительным раком молочной железы.

gxpnews

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21 января, 2023 | Просмотров: 96