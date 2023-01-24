Регулятор Индии заявил о попытках давления со стороны Pfizer

Американская фармацевтическая компания Pfizer вынуждала правительство Индии принять условие о своей правовой защите в случае побочных эффектов при использовании ее вакцины от коронавируса. Об этом в пятницу сообщил министр по технологиям и электронике Индии Раджив Чандрасекар.

“Хочу напомнить, что Pfizer пыталась запугать правительство Индии, чтобы оно приняло условие о возмещении ущерба за поставку своей вакцины против COVID-19”, – написал он. Как сообщает ТАСС, сообщение индийского политика стало комментарием к видеоролику, на котором журналисты расспрашивают генерального директора Pfizer Альберта Бурлу об эффективности препарата компании против коронавирусной инфекции, в том числе о том, почему она оказалась ниже 70%.

Чандрасекар также заявил, что “оппозиция оказывала давление на правительство [премьер-министра Индии] Нарендры Моди, чтобы оно закупало вакцины иностранного производства, а не отечественного”.

Как ранее сообщало агентство Reuters, в сентябре 2021 года правительство Индии приняло решение не закупать вакцину от коронавируса Pfizer в связи с ростом производства более доступных и простых в хранении вакцин локального производства. Тогда же власти отказались принять требование американского производителя о правовой защите в случае побочных эффектов от использования их препаратов.

Вакцинация от COVID-19 в Индии проводится тремя препаратами. Среди них Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и выпускаемый Индийским институтом сыворотки, Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech, а также российская вакцина “Спутник V”.

Во вторник 17 января Pfizer заявил, что предложит весь свой портфель лекарств, включая незапатентованные лекарства (для химиотерапии и лечения рака полости рта), на некоммерческой основе 45 странам мира с низким доходом.

gxpnews