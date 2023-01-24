«Русатом Хэлксеа» начала строительство завода по производству РФП за 9 млрд рублей

В торжественной церемонии закладки фундамента завода приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак, губернатор Калужской области Владислав Шапша и гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

Площадь завода составит 32 тысячи кв. м, на нем будет организована 21 технологическая линия по производству РФП. На предприятии будет выпускаться широкая номенклатура РФП и активных фармацевтических субстанций, включая продукты на основе йода-131, самария-153, молибдена-99. Также завод представит перспективные РФП на основе лютеция-177, актиния-225 и радия-223. Мощность площадки составит 89 тысяч кюри в год.

Радиофармпрепараты будут использоваться специалистами в области ядерной медицины для лечения пациентов, у которых диагностированы нейроэндокринные опухоли, миелоидные заболевания, рак предстательной железы, почек, костных тканей, слюнных желез, опухоли головного мозга, солидные опухоли, нейробластома, рак легких, яичников, мочевого пузыря, молочной железы, кожи, печени, поджелудочной железы, кишечника, щитовидной железы, неходжкинские лимфомы и другие нозологии.

Централизация максимально полного спектра услуг в едином контуре сократит издержки на каждом этапе производства, что позволит снизить стоимость радиофармпрепаратов для жителей страны, считают в компании. Размещение производства в Обнинске повысит оперативность поставок РФП в медучреждения как в России, так и на экспорт.

Планы по созданию площадки по выпуску радиофармпрепаратов по стандартам GMP на базе НИФХИ им. Л.Я. Карпова в Обнинске «Росатом» анонсировал в декабре 2021 года. «Сегодня мы производим 9 РФП, а в 2025 году планируем нарастить линейку до 21 РФП. Всего же у нас в разработке более 35 перспективных радиофармпрепаратов. Завод в Обнинске на площадке НИФХИ им. Л.Я. Карпова будет радиофармацевтическим производством самого современного уровня. Мы планируем уже в этом году начать нулевой цикл строительства, а в 2026-м запустить производство первых партий продукции», – рассказал гендиректор АО «Русатом Хэлскеа» Игорь Обрубов в интервью Vademecum в июне 2022 года.

В декабре 2021 года Правительство России включило технологию производства РФП по правилам GMP в перечень потенциальных технологий для заключения СПИК. Конкурс на заключение контракта объявлен в ноябре 2022 года, его единственным участником стал НИФХИ им. Л.Я. Карпова. Инвестор должен организовать выпуск РФП для лечения неоперабельных метастатических форм рака на основе изотопов лютеция-177, актиния-225, стронция-89, самария-153 и радия-223.

По словам замглавы Минпромторга Василия Шпака, компания прошла отбор комиссии, СПИК 2.0 по реализации инвестпроекта по разработке и внедрению технологии производства РФП между НИФХИ им. Л.Я. Карпова, Минпромторгом России и правительством Калужской области будет подписан в ближайшее время. «Это позволит предприятию получить меры государственной поддержки, имею в виду ставку 0% по налогу на прибыль», – пояснил Василий Шпак.

Фото: Страна «Росатом»

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