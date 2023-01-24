Правительство считает пошлины за регистрацию лекарств обоснованными

В правительстве сообщили, что текущий размер пошлин за регистрацию лекарств и изменение документации является «достаточным» и не превышает себестоимости работ. При этом средняя стоимость большинства анализов составляет до 50 тыс. руб., сообщалось на встрече в Думе. Минздрав все еще оценивает целесообразность пересмотра госпошлин.

Текущий размер государственных пошлин за регистрацию препаратов и внесение изменений в регдосье является «достаточным» и не превышает себестоимость действий регистрирующего органа и экспертного учреждения. Это следует из анализа, проведенного Минздравом и Минфином, сообщили «ФВ» в пресс-службе правительства.

Там вновь указали, что размер пошлин не менялся с 2015 года. С 2022 они увеличились в десятки раз. Производители сообщали, что это стало дополнительной нагрузкой на отрасль, особенно в условиях введенных санкций и вынужденной смены логистических цепочек.

Как писал «ФВ», вопрос о возможном изменении размера госпошлин поднимался на базе Комитета Государственной думы по защите конкуренции. Как сообщал глава Ассоциации российский фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, депутаты делали запрос о фактической стоимости анализов при проведении экспертизы и выяснили, что средний анализ стоит от 30 до 50 тыс. руб. Есть анализы гораздо дороже, например, анализ моноклональных антител, но их процент небольшой, уточнял Дмитриев.

При этом стоимость пошлин за внесение изменений в регдосье сейчас достигает 490 тыс. руб.

В правительстве не уточнили, продолжится ли проработка вопроса о госпошлинах. При этом ранее в Минздраве сообщали, что ведомство «проводит работу по оценке целесообразности пересмотра государственных пошлин в сфере обращения лекарственных средств».

Одним из предложений производителей было введение дифференцированной оплаты. Так, Союз профессиональных фармацевтических организаций предлагал дифференцировать пошлину по нескольким категориям: для документальной экспертизы, для экспертизы ЛП, требующей инструментальных методов контроля, для препаратов, экспертиза которых стоит значительно выше среднестатистических затрат.

Маргарита Грошева

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