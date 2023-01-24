Цена одного из самых востребованных ЛП от ВИЧ снизилась более чем в три раза

По итогам проведенного московскими властями тендера цена на один из самых дорогих препаратов от ВИЧ, ралтегравир, снизилась до 2800 рублей, согласно порталу госзакупок. Предельная цена оригинального «Исентресса» – 17 200 рублей.

Упаковка дженерика ралтегравира – одного из самых востребованных препаратов, применяемых при терапии ВИЧ, входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, – обошлась московскому тендерному департаменту в 2800 рублей, притом что зарегистрированная максимальная цена оригинального препарата «Исентресс» от интернациональной компании MSD составляет 17 200 рублей за упаковку (60 таблеток по 400 мг), а средняя закупочная цена за нее по итогам прошлого года составила 9700 рублей.

Столичный тендер на 4900 упаковок такого объема выиграл дистрибьютор «Биопрепарат», снизивший максимальную объявленную цену контракта в пять раз: с 70,7 млн до 14,1 млн рублей. Заявка будет закрыта препаратом-дженериком «Ролнавир» производства российской компании «Промомед», следует из данных контракта, размещенного на сайте госзакупок в середине января этого года. Предложения двух других участников тендера (названия компаний скрыты) – 14,5 млн и 70,3 млн рублей. До пандемии «Промомед» не занимался производством противовирусных препаратов.

До прошлого года по госконтрактам на ралтегравир поставлялся только оригинальный «Исентресс» от MSD: в частности, в 2021 году подведомственный Минздраву Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения заключил на поставку ралтегравира трехлетний контракт на 13,5 млрд рублей с компанией «Р-Фарм», которая в рамках совместного проекта с MSD упаковывает «Исентресс» на своем заводе «Ортат» в Костромской области. Осенью патент на молекулу ралтегравира истек, и другие игроки рынка получили право на производство своих версий препарата. Первым свой дженерик под торговым наименованием «Ролнавир» зарегистрировал «Промомед», затем получила регистрационное удостоверение «Ралтегра» от «Фармасинтеза». Дистрибьютор «Примафарм», являющийся дочерней структурой «Фармасинтеза», в прошлом году выиграл региональный тендер СПИД-центра Республики Тыва на ралтегравир – он поставит 24 упаковки «Ралтегры» за 344 400 рублей.

«Ролнавир» уже дважды вводился в коммерческий оборот – в октябре прошлого года и в январе этого; «Фармасинтез» ввел в обращение три серии «Ралтегры» в конце декабря прошлого года, следует из данных реестра Росздравнадзора. Ралтегравир ограниченно доступен в коммерческой рознице, он не пользуется большим спросом. За 11 месяцев 2022 года была продана 351 упаковка оригинального «Исентресса» на 7,1 млн рублей, в 2021 году – 124 упаковки на 3 млн рублей. В Москве «Исентресс» продается в 32 аптеках по цене от 4800 до 31 000 рублей, следует из данных справочной AptekaMos.ru.

В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что предельная зарегистрированная цена производителя за упаковку «Исентресса» в 2011 году составляла 34 800 рублей (без НДС), в 2017 году производитель снизил ее сначала до 27 800 рублей, а к концу года – до 25 000 рублей. В 2019 году по инициативе ФАС фармкомпании пересмотрели цены на свои препараты (с учетом цен на них в референтных странах), в том числе на «Исентресс». Из данных Госреестра лекарственных средств следует, что в 2021 году MSD еще раз снизила цену – до 17 200 рублей.

Предельные цены на такие же упаковки «Ралтегры» и «Ролнавира» (60 таблеток по 400 мг) составляют 11 300 рублей для обоих дженериков.

gxpnews