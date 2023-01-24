Проблемы лекарственной безопасности страны могут решить производственные аптеки

Такую отрасль, как аптечное изготовление лекарств мы почти полностью потеряли и обесценили. Число производственных аптек сокращено до минимума. Объективно, Россия отброшена на 50-60 лет назад. Подходы к изготовлению и упаковке не отвечают современным требованиям. Готовые лекарственные формы спровоцировали отказ многих врачей от уникальной традиции русской медицинской школы – клинического мышления. Готовые выкладки, рекомендации,15 минут формального общения с пациентом, в итоге – механическое назначение препарата.

Современной медицине, знакомой с фармо-генетикой, продвигающей персонализированный подход, необходимы именно производственные аптеки. Мы все разные, поэтому даже при назначении одного и того же препарата, необходимая дозировка может быть разной. В первую очередь, это актуально в педиатрии и геронтологии, производственные аптеки могут титровать дозировки под конкретную, поставленную врачом задачу.

Насколько рентабельно аптечное производство

Для того, чтобы производство было рентабельным, надо создать коммерчески правильные условия. Пришла необходимость менять 751-ый приказ Минздрава, который регулирует деятельность производственных аптек и устанавливает сроки годности.

Так, в ситуации ажиотажа с ибупрофеном, производственные аптеки вполне могли решить вопрос, но кто будет этим заниматься, если сроки хранения экстемпоральных препаратов всего 10 дней?

Надеемся, что принятый законопроект о производственных аптеках приведет к тому, что будут прописаны не только адекватные сроки хранения, но и многие другие вопросы фармакопеи. Это позволит производить и сложные инновационные препараты.

Проблема безопасности страны — аргумент в пользу того, что в развитии производственных аптек мы должны двигаться дальше. Необходимо изменить ситуацию с регистрацией АФС – активных фармсубстанций. Каждая субстанция – это время и деньги. Как оптимизировать этот процесс?

Постараться часть субстанций производить в России и расширить список импортируемых АФС, чтобы дать возможность производственным аптекам расширить ассортимент.

Будущее за превентивной медициной

Два года назад руководство группы компаний «Р-фарм» поддержало инновационный проект, собрав весь мировой опыт по компаундированию. Созданный «Р-Фарм Компаунд» должен был задать высокий стандарт качества и создать современную производственную аптеку, технически оснащенную для любого производства. Для достижения поставленных задач было предусмотрено создание производственной аптеки и обучающих курсов для врачей.

Принятый в прошлом году закон о производственных аптеках поможет вернуться к той ситуации, когда врач в каждом пациенте видел личность. Когда он выписывал персональный рецепт и вместе с провизором внимательно отслеживал действие назначенных препаратов. По ходу лечения корректируются дозировки, добавляются необходимые активные вещества в зависимости от ответной реакции организма. Мы к этому возвращаемся: и к личности врача, и к персональному подходу к каждому больному. Врач должен уметь выписывать рецепты и находить персональный подход. Поэтому повышение квалификации врачей – чрезвычайно важная составляющая. Сейчас курсы, где будут обучать врачей персонализированному подходу, работе с аптечными препаратами находятся в процессе создания.

В западной медицине давно развивается тенденция изучения метаболомных процессов в организме человека, буквально раскладывая его на молекулы и ориентируясь на работу клетки, которая и является основой основ. То, насколько она эффективно работает, зависит многое. Медицина совместно с системной биологией двигается в сторону омикс-технологий персонифицированной медицины. Подбирая индивидуальный препарат, можно задать от 500 до 1000 индивидуальных параметров метаболических процессов конкретного человека, обработать задачу при помощи искусственного интеллекта и дать подсказку высококвалифицированному врачу, который сможет выписать рецепты с персональными дозировками.

Появление на рынке медицинских услуг врачей, специалистов рецептурно-производственных аптек даст развитие и коммерческий толчок прецизионной медицине.

gxpnews