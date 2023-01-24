Расходы россиян на ЛС от простуды увеличились на 12% после праздников

Расходы россиян на лекарства от сезонной простуды выросли во вторую неделю января на 12% по сравнению с тем же периодом годом ранее, свидетельствуют данные «Первого ОФД» (входит в группу ВТБ).

Как сообщили ТАСС в группе ВТБ, в аптеках, обслуживаемых оператором фискальных данных «Первый ОФД», за вторую неделю января расходы на лекарства от простуды превысили 260 млн рублей. Это на 12% больше, чем за такой же период год назад. Количество продаж также увеличилось.

«По подсчетам „Первого ОФД”, основной прирост продаж к прошлому году показали лекарства от заболеваний горла – на 21%, общая сумма покупок составила 25 млн рублей. На 19% – до 100 млн рублей – выросли расходы на назальные препараты. Спрос на лекарства для устранения симптомов простуды и кашля увеличился на 17% год к году – до 45 млн рублей», – отметили в группе ВТБ.

Кроме того, на 15% выросли траты на препараты для лечения дыхательных путей: за вторую неделю января они превысили 30 млн рублей. При этом спрос на противовирусные препараты незначительно – на 5% – снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 61 млн рублей, следует из данных «Первого ОФД».

Оператор фискальных данных «Первый ОФД» занимает второе место на рынке с долей в 17%.

gxpnews