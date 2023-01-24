“Северный океан” открывает медицинское производство в Подмосковье за 850 миллионов

Компания «Северный океан» запустит в подмосковном Воскресенске новое производство сырья для изготовления гепарина натрия – антитромболитического средства, применяемого в медицине. Для реализации проекта инвестор подписал соглашение, в рамках которого ему был предоставлен земельный участок в аренду за 1 рубль в год.

«Объем инвестиций компании составляет 850 млн рублей. На предприятии, которое разместится на участке, предоставленном по региональной программе поддержки импортозамещающих производств, будут созданы 300 рабочих мест. Ожидается, что уже через три года производство начнет выпуск сырья для получения фармацевтической субстанции-порошка Гепарина, и это позволит компенсировать потребности российского рынка, а также рынков стран СНГ, в этой продукции», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всего в рамках программы «Земля за 1 рубль» в Московской области будет реализовано свыше 50 инвестпроектов.

«За время действия антикризисной меры, с марта прошлого года, в качестве региональной поддержки при строительстве новых современных производств и расширении существующих предоставлено более 60 земельных участков за рубль. Договор по рублёвой аренде подписали уже 55 инвесторов. Важно то, что среди импортозамещающих компаний, участвующих в льготной программе, есть такие, как компания «Северный океан», продукция которой важна не только для экономики Подмосковья, но и для жизни наших граждан», – отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

gxpnews