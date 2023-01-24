FDA одобрило препарат Luye Pharma от шизофрении и биполярного расстройства I типа

Китайская компания Luye Pharma получила одобрение FDA на инъекционную форму препарата рисперидон с замедленным высвобождением для лечения шизофрении и биполярного расстройства I типа. Таким образом, компания смогла выйти в сегмент рынка, к которому присматривались Johnson & Johnson и Teva, сообщает FiercePharma.

Ранее J&J создала технологию доставки инъекционных препаратов с замедленным высвобождением для лечения шизофрении, и смогла заработать на ней миллиарды долларов. Успех конкурентов привлек внимание компании Teva, которая начала разработки препарата рисперидон. Первоначально FDA отклонило заявку Teva, что привело к задержке в процедуре регистрации лекарства.

Промедление Teva позволила Luye ее опередить: FDA одобрило рисперидон последней раньше. Действие препарата основано на использовании технологии микросфер для увеличения интервала между внутримышечными инъекциями до двух недель. Препарат под торговой маркой “Rykindo” показан при лечении шизофрении, а также в качестве монотерапии или дополнительной терапии для лечении биполярного расстройства I типа.

gxpnews