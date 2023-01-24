CEPI вложит $50 млн в производство вакцин в Африке

Глобальная коалиция по инновациям для предупреждения эпидемий (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI), частный благотворительный фонд, инвестирующий средства в фармпроизводства во всем мире, заключил системное партнерство с Институтом Пастера. В соответствии с соглашением фонд вложит в расширение производства вакцин института до $50 млн в ближайшие 10 лет. Как рассчитывают партнеры, эта инициатива позволит повысить долю локальных производителей в Африке до 60% к 2040 году.

«Наше партнерство с Институтом Пастера в Дакаре направлено на поддержку устойчивых производственных мощностей, которые смогут оперативно отреагировать на угрозу новых вспышек заболеваний в Африке», – сообщил генеральный директор CEPI Ричард Хэтчетт.

CEPI создает новую сеть производителей вакцин в развивающихся странах для усиления борьбы с возникающими вспышками заболеваний и новыми угрозами пандемий. Институт, ставший частью этой сети, уже 80 лет производит одобренные ВОЗ вакцины против желтой лихорадки и стремится стать региональным центром производства вакцин в Африке.

Финансирование проекта осуществляется через специальную программу Института Пастера MADIBA. Помимо CEPI, спонсорами проекта выступят ЕС, Европейский инвестиционный банк, Французское агентство развития, Исламский банк развития, Международная финансовая корпорация, Международная финансовая корпорация развития США, правительства Германии и Сенегала.

В первые три года сотрудничества Институт Пастера в Дакаре получит до $15 млн в виде грантов с возможностью расширения масштабов партнерства и финансирования до $50 млн в течение 10 лет суммарно.

gxpnews