ГК «Алкор Био» проверила свой ПЦР-тест на SARS-CoV-2 на новые субтипы омикрона CEPI вложит $50 млн в производство вакцин в Африке » Михаил Мурашко открыл первую в нашей стране GMP-лабораторию клеточных технологий На базе филиала НМИЦ радиологии Минздрава России — в Медицинском радиологическом научном центре имени А.Ф. Цыба — состоялось торжественное открытие инновационного научно-производственного комплекса клеточных технологий класса GMP, включая новое отделение трансплантации костного мозга, что позволит совершить прорыв в лечении пациентов с онкозаболеваниями. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на открытии научно-производственного комплекса отметил важность масштабирования производства радиофармацевтических препаратов в России. «Создание лабораторий и радиофармацевтических аптек позволяет получить уникальные препараты, начинать малыми сериями выпускать их и в последствии получить возможность промышленного производства», — отметил Михаил Мурашко. Министр подчеркнул, что на данный момент начато строительство завода по производству радиофармпрепаратов, идёт строительство комплекса для доклинических исследований. «Сегодня в диагностике онкозаболеваний используются морфологические, генетические, биохимические методы, лучевая диагностика. В лечении используются хирургические методы лечения, лучевая терапия, применяются радиофармпрепараты, химиотерапия, а также уникальные клеточные технологии, которые позволяют фактически замкнуть полный цикл самых современных технологий», — подчеркнул министр. Михаил Мурашко также добавил, что ключевая сердцевина — люди, обладающие высоким потенциалом. Профессиональный состав — сотрудники лабораторий, средний медицинский персонал как создают препараты, так и диагностируют заболевания, выхаживают пациентов на всех этапах лечения. remedium