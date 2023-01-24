ГК «Алкор Био» проверила свой ПЦР-тест на SARS-CoV-2 на новые субтипы омикрона

В начале этого года лаборатория ПЦР ГК «Алкор Био» методом in silico провела анализ возможного влияния мутаций в геномах различных штаммов коронавируса SARS-CoV-2 на работу набора реагентов «Интифика SARS-CoV-2», выпущенного компанией в 2020 году. Полученные данные показали, что набор реагентов «Интифика SARS- CoV-2» может детектировать по всем трём мишеням РНК штаммов коронавируса нового типа, циркулирующих в настоящее время на территории всех континентов и объявленных ВОЗ как потенциально опасные.

ГК «Алкор Био» в своём ПЦР-тесте на SARS-CoV-2, как и многие производители, использует в качестве мишеней регионы ORF1ab и N субгеномной РНК вируса. Но вирус мутирует, этому способствует его высокая контагиозность и быстрое распространение. Есть риск, что изменчивость приведёт к потере чувствительности тест-систем, существующих на рынке сегодня. Поэтому, изучив геномные базы данных, разработчики ГК Алкор Био добавили третью мишень —ORF8. Этот локус — отличительная особенность вируса SARS-CoV-2, и у других коронавирусов, вызывающих ОРВИ человека, он либо отсутствует, либо сильно изменён.

Таким образом, набор реагентов «Интифика SARS-CoV-2» с использованием трёх SARS-CoV-2-специфических мишеней можно применять не только в качестве основного для выявления вируса SARS-CoV-2, но и в качестве подтверждающего, если, например, у лаборанта, работающего на других тест-системах, возникают сомнения в достоверности того или иного результата.

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