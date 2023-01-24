В конце года могут начать регистрацию белорусской вакцины против коронавируса ГК «Алкор Био» проверила свой ПЦР-тест на SARS-CoV-2 на новые субтипы омикрона » Индия объявит о начале применения интраназальной вакцины от COVID-19 Индия объявит о начале использования первой интраназальной вакцины против коронавируса национального производства iNCOVACC от индийской компании Bharat Biotech 26 января, в национальный праздник День республики. Об этом журналистам сообщил председатель и управляющий директор компании Кришна Элла, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV. «В декабре минувшего года Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии одобрило включение этого препарата в программу вакцинации в качестве бустерной дозы для взрослых (18 лет и старше). Те, кто прививался в качестве основных доз вакцинами индийского производства Covaxin или Covishield, могут теперь принимать назальную вакцину в качестве гетерологичной бустерной дозы (при гетерологичной ревакцинации человеку вводят вакцину, отличную от той, которая использовалась для первичной вакцинации). Этот препарат – первая разрешенная в Индии интраназальная вакцина против коронавируса», – отмечает издание. Регулятор Индии заявил о попытках давления со стороны Pfizer, стало известно ранее. gxpnews