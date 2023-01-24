В конце года могут начать регистрацию белорусской вакцины против коронавируса

В декабре 2023 года, возможно, начнется регистрация белорусской вакцины от коронавирусной инфекции, заявила в эфире телеканала СТВ начальник отдела науки Министерства здравоохранения Беларуси Маргарита Досина.

«Планируется, что к концу 2023 года, уже в декабре, мы выйдем на регистрацию данного препарата», – цитирует Досину ТАСС.

По ее словам, препарат будет классический, в виде раствора.

«На сегодня у нас уже полностью разработан прототип, то есть в экспериментальных условиях получен флакончик с вакциной, с этим раствором, который уже апробировали на экспериментальных животных. Предварительные результаты показали, что он абсолютно безопасен, а главное – эффективен. В настоящий момент идет наработка опытно-промышленных партий», – сказала начальник отдела.

Как она добавила, после получения опытно-промышленных партий начнутся доклинические исследования на экспериментальных животных. Затем стартуют клинические исследования.

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич в начале декабря 2022 года сообщил, что вакцину выпустят в оборот в 2023 году.

«Разработка белорусской вакцины от коронавируса началась весной 2020 года. Планировалось, что она будет введена в оборот в первой половине 2023 года. Затем белорусские специалисты сообщили, что первую партию вакцины планируют выпустить в 2022 году. Директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси Андрей Гончаров сообщил, что производством вакцины займутся предприятия „Белвитунифарм” и „Белмедпрепараты”. „Белвитунифарм” будет изготавливать инактивированный вирус, „Белмедпрепараты” – заниматься доводкой и упаковкой вакцины. В Беларуси вакцинируют российскими препаратами, а также препаратом Vero Cell китайской компании Sinopharm. В конце июля Минздрав Беларуси сообщил, что в республике зарегистрирована кубинская вакцина Soberana Plus», – отмечает издание.

Мурашко ранее сообщил о планах России наладить совместное с Беларусью производство лекарств.

gxpnews