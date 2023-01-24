ФАС за недостоверную рекламу оштрафовала «Еаптеку»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации оштрафовала «Еаптеку» за недостоверную рекламу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В социальной сети „ВКонтакте” распространялась ненадлежащая реклама приложения „Еаптека”. На нее в ведомство поступила жалоба от гражданина. В рекламном ролике потребителю была обещана скидка при введении специального промокода после скачивания приложения. Однако на практике оказалось, что для получения скидки необходимо также быть новым клиентом и сделать заказ на определенную сумму из предложенного ассортимента», – говорится в сообщении.

Таким образом, в рекламе от потребителей были скрыты существенные условия получения скидки, что вводило их в заблуждение, подчеркнули в ФАС РФ.

Комиссия ФАС России признала рекламу «Еаптеки» ненадлежащей и предписала прекратить нарушение. Ведомство также наложило на компанию штраф.

«Служба продолжит комплексную работу по защите граждан от недостоверной рекламы», – заявили в пресс-службе.

«Эвалар» обжалует решение ФАС о штрафе за ненадлежащую рекламу, сообщалось ранее.

gxpnews