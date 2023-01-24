Число вакансий в сфере медицины и фармацевтики уменьшилось на 10%

Аналитики исследовательского центра SuperJob (сервис по поиску высокооплачиваемой работы) подсчитали, в каких отраслях в 2022 году наблюдались самые медленные темпы роста заработной платы и числа вакансий и в каких отраслях, напротив, наблюдался самый быстрый рост зарплат и числа вакансий в прошедшем году.
«В сфере медицины и фармацевтики количество вакансий снизилось на 10%. По данным исследовательского центра SuperJob (Москва, 12 января 2023 года), средние рыночные зарплатные предложения работодателей (в номинальном выражении без учета инфляции) растут, темпы прироста чуть ниже, чем в прошлом году, но остаются значительными», – отметили эксперты.
В IT динамика зарплат выглядит «наиболее впечатляюще»: +15% за год. Самый большой годовой прирост в относительном выражении SuperJob наблюдал в этой сфере в 2021 году: тогда средние зарплаты выросли на четверть. На втором месте по темпу прироста зарплат по итогам 2022 года строительная отрасль (+12,5%). На третьем – промышленная сфера (+11,6%).
Динамика средних рыночных зарплатных предложений работодателей в Москве, %
|Сфера деятельности
|Динамика средних рыночных зарплатных предложений, %
|2022/2021
|2021/2020
|Информационные технологии
|+15%
|+23,8%
|Строительство
|+12,5%
|+16,1%
|Промышленность/производство
|+11,6%
|+12,8%
|Кадры
|+10,9%
|+15%
|Логистика/транспорт/склад/ВЭД
|+10,2%
|+15,4%
|Банковское дело
|+9,9%
|+12,1%
|Маркетинг/реклама/PR
|+8,7%
|+12,6%
Положительную динамику спроса на персонал по итогам 2022 года показали пять сфер деятельности: строительство (+20% вакансий), продажи (+15%), закупки (+8%), логистика (+3%) и маркетинг (+2%). Впрочем, для маркетинговой сферы подобная динамика крайне незначительна, спрос в этом сегменте рынка труда сильно снизился в ковид, говорится в пресс-релизе.
Наибольшее сокращение количества вакансий по итогам 2022 года SuperJob отмечает в банковской и страховой отраслях, пострадавших от санкций в первую очередь (минус 51 и 80% вакансий соответственно).
Динамика количества вакансий в России, %
|Сфера деятельности
|Динамика количества вакансий, %
|Строительство, проектирование, недвижимость
|+20%
|Продажи
|+15%
|Закупки, снабжение
|+8%
|Транспорт, логистика, склад, ВЭД
|+5%
|Маркетинг, реклама, PR
|+3%
|Промышленность, производство
|-4%
|Медицина, фармацевтика
|-10%
|Бухгалтерия, финансы, аудит
|-16%
|Административная работа, секретариат, АХО
|-18%
|Туризм, гостиницы, общественное питание
|-20%
|IT, интернет, связь, телекоммуникации
|-25%
|Консалтинг, стратегическое развитие
|-33%
|Юриспруденция
|-35%
|Наука, образование, повышение квалификации
|-40%
|Кадры, управление персоналом
|-40%
|Банки, инвестиции, лизинг
|-51%
|Страхование
|-80%
Как стало известно ранее, зарплатный максимум для заведующего аптекой в Москве составляет 220 000 рублей.