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Число вакансий в сфере медицины и фармацевтики уменьшилось на 10%

Аналитики исследовательского центра SuperJob (сервис по поиску высокооплачиваемой работы) подсчитали, в каких отраслях в 2022 году наблюдались самые медленные темпы роста заработной платы и числа вакансий и в каких отраслях, напротив, наблюдался самый быстрый рост зарплат и числа вакансий в прошедшем году.

«В сфере медицины и фармацевтики количество вакансий снизилось на 10%. По данным исследовательского центра SuperJob (Москва, 12 января 2023 года), средние рыночные зарплатные предложения работодателей (в номинальном выражении без учета инфляции) растут, темпы прироста чуть ниже, чем в прошлом году, но остаются значительными», – отметили эксперты.

В IT динамика зарплат выглядит «наиболее впечатляюще»: +15% за год. Самый большой годовой прирост в относительном выражении SuperJob наблюдал в этой сфере в 2021 году: тогда средние зарплаты выросли на четверть. На втором месте по темпу прироста зарплат по итогам 2022 года строительная отрасль (+12,5%). На третьем – промышленная сфера (+11,6%).

Динамика средних рыночных зарплатных предложений работодателей в Москве, %

Сфера деятельности Динамика средних рыночных зарплатных предложений, %
2022/2021 2021/2020
Информационные технологии +15% +23,8%
Строительство +12,5% +16,1%
Промышленность/производство +11,6% +12,8%
Кадры +10,9% +15%
Логистика/транспорт/склад/ВЭД +10,2% +15,4%
Банковское дело +9,9% +12,1%
Маркетинг/реклама/PR +8,7% +12,6%

Положительную динамику спроса на персонал по итогам 2022 года показали пять сфер деятельности: строительство (+20% вакансий), продажи (+15%), закупки (+8%), логистика (+3%) и маркетинг (+2%). Впрочем, для маркетинговой сферы подобная динамика крайне незначительна, спрос в этом сегменте рынка труда сильно снизился в ковид, говорится в пресс-релизе.

Наибольшее сокращение количества вакансий по итогам 2022 года SuperJob отмечает в банковской и страховой отраслях, пострадавших от санкций в первую очередь (минус 51 и 80% вакансий соответственно).

Динамика количества вакансий в России, %

Сфера деятельности Динамика количества вакансий, %
Строительство, проектирование, недвижимость +20%
Продажи +15%
Закупки, снабжение +8%
Транспорт, логистика, склад, ВЭД +5%
Маркетинг, реклама, PR +3%
Промышленность, производство -4%
Медицина, фармацевтика -10%
Бухгалтерия, финансы, аудит -16%
Административная работа, секретариат, АХО -18%
Туризм, гостиницы, общественное питание -20%
IT, интернет, связь, телекоммуникации -25%
Консалтинг, стратегическое развитие -33%
Юриспруденция -35%
Наука, образование, повышение квалификации -40%
Кадры, управление персоналом -40%
Банки, инвестиции, лизинг -51%
Страхование -80%

Как стало известно ранее, зарплатный максимум для заведующего аптекой в Москве составляет 220 000 рублей.

gxpnews

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23 января, 2023 | Просмотров: 39