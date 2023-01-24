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Росздравнадзор: в России не фиксируется ажиотаж по препаратам

В России не фиксируется особый ажиотаж по лекарственным препаратам, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. 

«На сегодняшний день практически в течение всего года мы не видели особого ажиотажа по каким-то препаратам», – сказала Самойлова на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья на тему «Обращение лекарственных средств в новых условиях».

По ее словам, появлялись обращения и жалобы на отсутствие того или иного лекарственного препарата, но в основном это была либо приверженность к определенному препарату, либо это были краткосрочные периоды отсутствия лекарственных препаратов в аптечной сети.

Также чиновница добавила, что динамика цен на лекарства в России по итогам 2022 года осталась на уровне 2021 года.

“2022 год мы закончили по динамике цен на уровне 2021 года. У нас рост цен, как в 2021 году был, точно такой же примерно, как и в 2022 году. И он ниже, чем инфляция в целом по стране по году”, – сказала она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Самойлова отметила, что количество жалоб в Росздравнадзор на лекарственное обеспечение в 2022 году также не превысило показатель 2021 года. По ее словам, среди пациентов с орфанными заболеваниями жалоб практически не фиксировалось.

gxpnews

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23 января, 2023 | Просмотров: 46