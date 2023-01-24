«Фармасинтез» отгрузил полугодовой запас ибупрофена для детей Росздравнадзор: в России не фиксируется ажиотаж по препаратам » «Сотекс» расширил линейку препарата «Детромбин» Компания «Сотекс» объявляет о расширении линейки препарата «Детромбин» (МНН надропарин кальция). В регистрационное удостоверение включена новая дозировка – 1900 анти-Ха МЕ/0,2 мл. Таким образом, компания предлагает широкий спектр дозировок препарата – от 1900 анти-Ха МЕ/0,2 мл до 9500 анти-Ха МЕ/мл, с коротким шагом 950 анти-Ха МЕ/0,1 мл. Широкий спектр дозировок позволяет обеспечивать максимальную точность при подборе дозы препарата и тем самым снижает риски развития кровотечений или, наоборот, неэффективности антикоагулянтной терапии. Полученное регистрационное удостоверение позволяет производить препарат «Детромбин» также в ампулах. Широкий ассортимент призван помочь врачам оптимизировать подбор лекарственной терапии в зависимости от нужд конкретного пациента. Расширение линейки препарата «Детромбин» соответствует стратегии компании «Сотекс», направленной на активную поддержку российского здравоохранения и повышение доступности лекарств для пациентов вне зависимости от их дохода. gxpnews