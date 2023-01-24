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«Сотекс» расширил линейку препарата «Детромбин»

Компания «Сотекс» объявляет о расширении линейки препарата «Детромбин» (МНН надропарин кальция). В регистрационное удостоверение включена новая дозировка – 1900 анти-Ха МЕ/0,2 мл. Таким образом, компания предлагает широкий спектр дозировок препарата – от 1900 анти-Ха МЕ/0,2 мл до 9500 анти-Ха МЕ/мл, с коротким шагом 950 анти-Ха МЕ/0,1 мл.

Широкий спектр дозировок позволяет обеспечивать максимальную точность при подборе дозы препарата и тем самым снижает риски развития кровотечений или, наоборот, неэффективности антикоагулянтной терапии.

Полученное регистрационное удостоверение позволяет производить препарат «Детромбин» также в ампулах. Широкий ассортимент призван помочь врачам оптимизировать подбор лекарственной терапии в зависимости от нужд конкретного пациента.

Расширение линейки препарата «Детромбин» соответствует стратегии компании «Сотекс», направленной на активную поддержку российского здравоохранения и повышение доступности лекарств для пациентов вне зависимости от их дохода.

gxpnews

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23 января, 2023 | Просмотров: 41