«Фармасинтез» отгрузил полугодовой запас ибупрофена для детей

Как сообщили в пресс-службе компании, в начале января этого года «Фармасинтез» отправил в дистрибьюторские сети полугодовой запас ибупрофена для детей, а также гормонального препарата «Зифлукорт», затем препараты были отгружены ими в лечебные учреждения и аптечные сети.

СМИ ранее заявляли, что жители некоторых российских регионов, в частности Новосибирска и Иркутска, пожаловались на отсутствие в аптеках детского ибупрофена. Однако пресс-служба Росздравнадзора заверила: запасов препарата в стране хватит на шесть месяцев.

«На рынке достаточно препаратов ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии для приема внутрь. По данным Росздравнадзора, общий ввод в гражданский оборот таких препаратов разных производителей в 2022 году превысил показатель 2021 года и составил более 17,5 млн упаковок. В настоящее время, в соответствии с данными системы маркировки лекарств, остатки препарата составляют более 8,5 млн упаковок, что обеспечивает более чем полугодовую потребность», – сообщает ведомство.

gxpnews