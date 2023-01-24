Калужская область сократит срок выдачи ЛС детям с редкими заболеваниями

Минздрав Калужской области сократит до 7 дней срок для выдачи лекарственных средств детям в регионе, страдающим тяжелыми и редкими заболеваниями. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в субботу губернатор области Владислав Шапша по итогам подписания соглашения о сотрудничестве с председателем правления фонда “Круг добра” Александром Ткаченко.

“Подписание соглашения позволит сделать получение лекарств детьми более оперативным. От подачи заявки до получения помощи – семь дней. Кроме того, указом президента полномочия фонда расширены, теперь он ведет детей до 19 лет. Это позволит региону спланировать необходимые средства в бюджете, чтобы продолжить оказание этой помощи”, – написал глава региона.

Чиновник уточнил, что в 2022 году при поддержке фонда дорогостоящее лечение получили 47 детей из Калужской области, на 2023 год дополнительно одобрены заявки на лекарства еще для пяти детей.

Как сообщила пресс-служба правительства Калужской области, в регионе проживают 232 ребенка с тяжелыми заболеваниями, в 2022 году они получили лекарства на 47,5 млн руб. за счет средств федерального и областного бюджетов, еще 47 из них дополнительно выделили помощь на 323 млн рублей от фонда “Круг добра”.

В пятницу 20 января, фонд “Круг добра” сообщил, что для повышения эффективности помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями в 2023 году подпишет соглашения о сотрудничестве со всеми регионами России. Первое соглашение председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко подписал с губернатором Московской области Андреем Воробьевым 20 января, вторым регионом стала Калужская область.

gxpnews