Бизнес сэкономил около 100 млрд рублей за счет обнуления пошлин по критическому импорту

Освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин для товаров критического импорта позволило российскому бизнесу сэкономить более 100 млрд рублей. Такие данные привели в Минэкономразвития РФ, комментируя итоги работы правительства за трехлетний период.
В прошлом году в санкционных условиях поддержка внешнеэкономической деятельности была дополнительно направлена на создание “зеленого коридора” для импорта товаров – так называемого приоритетного, или критического импорта.
С марта прошлого года на уровне ЕАЭС на временной основе освобождена от уплаты ввозных таможенных пошлин широкая номенклатура товаров критического импорта. Среди них лекарства, медицинские изделия, сырье для химической и фармацевтической отраслей промышленности.
За март-декабрь 2022 года бизнес суммарно смог сэкономить более 100 млрд рублей, сообщили в министерстве. Регулятор также добавил, что в целях поддержки транспортно-логистической отрасли до 1 марта 2023 года обнулена ставка ввозной таможенной пошлины на грузовые контейнеры. Таким образом, обеспечивается формирование национального парка контейнеров. Экономия импортеров составила уже более 3 млрд рублей.