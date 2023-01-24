В США завели дело против Abbott из-за скандала с детскими смесями

«Министерство юстиции проинформировало нас о своем расследовании, и мы полностью сотрудничаем», – рассказал представитель Abbott Скотт Стоффель. В Минюсте США и Управлении по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) отказались от комментариев по поводу расследования.

Трагедия произошла в феврале 2022 года. Четыре младенца заразились сальмонеллой и бактерией Cronobacter sakazakii после употребления продукции с завода Abbott Nutrition, двое из них скончались. После этого FDA начало расследование и постановило отозвать все смеси Similac PM 60/40, Similac, Alimentum и EleCare, срок годности которых истекал 1 апреля 2022 года. Работу завода в Стерджисе (штат Мичиган) приостановили на три месяца. Производство возобновили 16 мая. Регулятор разрешил запустить завод только при условии найма независимых экспертов, которые должны были обеспечивать производство в соответствии с утвержденными стандартами.

В Abbott Nutrition тогда подсчитали, что на полное возобновление производства в Мичигане уйдет около двух недель, а детское питание во всех штатах появится не ранее чем через восемь недель. Доля компании на американском рынке питания на тот момент составляла около 43%. В начале мая стало известно, что именно такой процент детских смесей отсутствует на складах и в магазинах США. К концу мая дефицит вырос до 73%.

Из-за критичной ситуации с доступом к детскому питанию президент США Джо Байден 18 мая объявил о применении Закона об оборонном производстве (Defense Production Act, DPA), что должно было помочь с облегчением доступа производителей к компонентам для молочных смесей. Появилась возможность установить приоритетное перераспределение сырья для производства детского питания и создать возможность ускоренного импорта соответствующей американским стандартам продукции из-за рубежа транспортными самолетами Минобороны США.

В июне управление генерального инспектора (OIG) Министерства здравоохранения и социальных служб США начало проверку деятельности FDA из-за того, что организация на несколько месяцев приостановила работу завода Abbott Nutrition. «Мы определим, следовало ли FDA процедурам проверки и отзыва детских смесей в соответствии с федеральными требованиями», – говорилось в сообщении OIG. Проверку собираются завершить в 2023 году.