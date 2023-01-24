Правительство продлило отсрочку по страховым взносам для фармкомпаний

Также до 28 мая 2024 года отсрочку по уплате страховых взносов получили медорганизации. Речь идет о взносах за II квартал 2022 года, которые нужно закрыть до конца апреля 2023 года. Кроме того, действие отсрочки также продлевается для работающих в сфере здравоохранения индивидуальных предпринимателей. Они смогут до 1 мая 2024 года уплатить взносы, начисленные за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тысяч рублей.

Анонсированные правительством меры поддержки – продолжение принятых весной 2022 года мер. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому платежи за II квартал 2022 года разрешалось внести компаниям, производящим лекарства и медизделия, до конца апреля 2023 года. Как тогда отмечал министр экономического развития Максим Решетников, предполагалось, что высвободившиеся средства компании «смогут вложить в перенастройку производственных процессов, логистических цепочек, и, соответственно, они не будут занимать их в банках, платить проценты».

Страховые взносы с зарплат работников – основной источник дохода Федерального фонда ОМС. В 2021 году по этой статье поступило 2,3 трлн рублей, или 88% от всех доходов фонда. Взносы работодателей в общей доле составили 1,5 трлн рублей. Другую значимую часть доходов ФФОМС – взносы за неработающее население (783 млрд рублей в 2021 году) – регионы в условиях дефицита бюджетов предлагали компенсировать за счет федерального бюджета.

В апреле 2022 года президент Владимир Путин поручил Минфину выделить из федбюджета Федеральному фонду ОМС средства на компенсацию выпадающих доходов. Вместе с ФСС и ПФР у ФФОМС, по выражению президента, «должно быть достаточно средств, чтобы обеспечить уверенную работу систем здравоохранения и социального обеспечения».