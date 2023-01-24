Дело экс-гендиректора «Фармсервиса» начал рассматривать суд

Материалы дела в отношении Беляева поступили в Дорогомиловский суд еще в ноябре 2022 года, однако заседания неоднократно откладывались из-за неявки участников процесса.

В июле 2021 года Пресненский райсуд Москвы арестовал Беляева, предъявив ему обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК РФ) и покушении на это преступление (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело в отношении Беляева возбуждено по заявлениям Терешковой и Савельева.

Организатором обоих преступлений следователи считают Елену Лоссь, которая также руководила Международным центром передовых практик внутреннего контроля и управления рисками. Экс-гендиректора компании «Пробиофарм» Лию Мурадову (ей принадлежало 30% компании, столько же – Елене Терешковой, 40% – Дмитрию Савельеву) следствие наряду с Беляевым считает исполнителем обоих преступлений.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении Лоссь и Мурадовой возбуждено 27 мая 2021 года Главным следственным управлением СК РФ по Москве. Обе женщины скрываются от следствия. В начале июня 2022 года в Италии по запросу Генпрокуратуры РФ задержали Лию Мурадову, однако разрешение на ее экстрадицию до сих пор не выдано.

По версии следствия, 16 марта 2020 года Лоссь вступила в должность советника гендиректора компании «Пробиофарм», а с 1 февраля 2021 года – в аналогичную должность в принадлежащем «Пробиофарму» «Фармсервисе». Аудитор взяла компании под свой контроль, как и связанное с ними ООО «Аван».

Еще раньше, осенью 2018 года, АО «Партнер», один из крупнейших производителей пробиотиков в России и странах СНГ, было признано банкротом. К весне 2019 года в результате торгов правообладателем 30 товарных знаков «Партнера» (включая «Бифидок») стала компания «Фармсервис», а производственные линии и недвижимость «Партнера» приобрел «Пробиофарм». Компания «Аван» занималась продажами пробиотиков вместе с «Фармсервисом», аккумулируя прибыль группы.

Как считает следствие, в начале 2021 года Лоссь разработала план по завладению 100% долей в «Фармсервисе». В марте 2021 года она, Беляев и Мурадова получили фиктивный акт оценки активов «Фармсервиса» на 470 тысяч рублей, тогда как в материалах дела активы оцениваются в 313 млн рублей. Затем Лоссь получила согласие Лии Мурадовой на продажу долей «Фармсервиса». Сделка по переходу прав собственности была зарегистрирована в 46-й ИФНС Москвы.

Второй эпизод связан с махинациями при покупке оборудования по наполнению капсул у компании Аktive для «Фармсервиса» и «Пробиофарма». Средства на закупку в сумме 336 тысяч евро выделил Фонд развития промышленности, но сделка прошла не напрямую, а через контролируемую Лоссь швейцарскую фирму Benevent Trading, что привело к удорожанию стоимости оборудования на 5,7 млн рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, компания «Пробиофарм», специализирующаяся на производстве препаратов и материалов для медицинских целей, зарегистрирована в Серпухове (Московская область) в апреле 2018 года. На тот момент 30% компании принадлежали Елене Терешковой, 40% – Дмитрию Савельеву, оставшейся долей владела Лия Мурадова. С апреля 2020 года 55% «Пробиофарм» принадлежали Савельеву, 30% – Мурадовой, оставшиеся 15% – дочери Валентины Терешковой.

Компания «Фармсервис», занимающаяся оптовой торговлей фармацевтической продукцией, зарегистрирована в Москве в сентябре 2018 года и на 100% принадлежит «Пробиофарму». «Фармсервис» в феврале 2022 года признан банкротом.

Компания «Аван», занимающаяся той же деятельностью, что и «Пробиофарм», зарегистрирована в Москве в сентябре 2006 года. С декабря 2020 года по 30% компании принадлежат Benevent Training AG и Елене Терешковой, оставшиеся 40% – Дмитрию Савельеву.

АО «Партнер» зарегистрировано в Москве в 1992 году. Оно принадлежит 12 гражданам России, самый известный из них – основатель компании Игорь Вайншток, объявленный в декабре 2018 года в международный розыск. ГСУ СК РФ по Москве инкриминирует собственникам и топ-менеджерам компании злоупотребление полномочиями и невыдачу зарплаты сотрудникам, однако это дело с расследованием в отношении Лоссь и Мурадовой не связано.